به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با معا تاکید کردند که مصر به رژیم صهیونیستی از طریق کانالهای مختلف و نشستهای مستقیم از جمله طی نشست ۴۸ ساعت گذشته در قاهره هشدار داده که با هر گونه بازگشایی گذرگاه رفح به صورت یکجانبه مخالف است.
بر اساس این گزارش، منابع مذکور تاکید کردند که مصر خواهان بازگشایی رفح به صورت دو طرفه است تا فلسطینیها هم بتوانند از نوار غزه خارج و هم به آن داخل شوند.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی قصد دارد تنها برای خروج فلسطینیها از نوار غزه به سمت مصر بدون بازگشت آنها اقدام کند.
مصریها تاکید کردهاند که با هر گونه نقشه تلآویو برای اجرای پروژه کوچاندن فلسطینیها از نوار غزه مخالف هستند. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه این کشور نیز روز گذشته گفت که گذرگاه رفح هرگز تبدیل به دروازهای برای بیرون راندن فلسطینیها از نوار غزه نخواهد شد و تنها وسیلهای برای رساندن کمکهای انسانی به ساکنان این باریکه است.
وی همچنین در نشست دوحه بیان کرد که رژیم صهیونیستی به صورت روزانه در حال نقض آتش بس است و باید نیروهای بین المللی برای نظارت بر این روند در نوار غزه مستقر شوند.
