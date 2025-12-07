تشدید اختلافات داخلی در ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با انتقاد شدید از ایال زامیر رئیس ستاد ارتش این رژیم به نحوه برخورد وی با روند عزل و نصب‌ها در ارتش و تحقیقات نظامی درباره عملیات طوفان الاقصی اعتراض کرد.

کاتز روز گذشته گفت که از نحوه عملکرد زامیر در خصوص توبیخ یک افسر بدون مشاوره با وی شوکه شده است.

وی همچنین به اختلافات خود با زامیر اذعان کرده است.

پیشتر نیز روزنامه صهیونیستی معاریو در گزارشی نوشت که بحران بین وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و ایال زامیر رئیس ستاد ارتش و دیگر فرماندهان ارتش در حال تشدید است و هیچ نشانه‌ای در مورد حل و فصل این بحران دیده نمی‌شود.

این روزنامه با اشاره به تشدید تنش بین دو طرف نوشت که تمایل کاتس به جنگ افروزی‌های جدید در حالی است که فرماندهان ارتش معتقدند که باید قاطعانه عمل کنند تا از هرگونه سناریوی جنگی که ممکن است دوباره این رژیم را درگیر کند، جلوگیری کنند.