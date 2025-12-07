  1. بین الملل
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

نشست محرمانه میان نتانیاهو و یک چهره انگلیسی در تل‌آویو

نشست محرمانه میان نتانیاهو و یک چهره انگلیسی در تل‌آویو

منابع عبری زبان از نشست محرمانه میان نتانیاهو و مقام سابق انگلیس در تل آویو خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، منابع عبری زبان گزارش دادند که یک نشست محرمانه میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلیس در تل آویو برگزار شده است.

بر اساس این گزارش، نشست مذکور با هدف بررسی توافق میان کشورهای عربی و نتانیاهو برای مشارکت تشکیلات خودگردان فلسطین در روند اداره برخی مناطق داخل نوار غزه برگزار شده است.

این منابع اضافه کردند که طرح مذکور در مرحله آزمایشی قرار دارد و باید یک سری اصلاحات بر اساس خواسته‌های تل آویو داخل تشکیلات خودگردان فلسطین صورت پذیرد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی در مرحله نخست توافق آتش بس غزه به مفاد این توافق پایبند نبوده و حملات خود را علیه این باریکه متوقف نکرد.

کد خبر 6680624

    • NP IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      ببینید یک نصیحت از من به همه بزرگان منطقه حرف رژیم اسرائیل رو از این گوش بگیرند از گوش در کنند ، اسرائیل به هیچ توافقی چه در گذشته چه حال چه آینده پایبند نیست ، می خوان به این واقعیت حقیقت برسن یک سر به تاریخ گذشته رفتارها تصمیمات این رژیم بزنند بررسی کنند که کجا تا الان متعهد به توافقات بوده ، در صورتی که همیشه نقص توافق کرده .
    • NP IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      تاریخ مرور تاریخ به آدم ها تجربه درس می ده و بهتره کشورهای عربی از این حقایق تاریخی گذشته عبرت درس بگیرند و هرگز راه رفته گذشته رو مجددا تکرار نکنند..

