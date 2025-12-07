به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، منابع عبری زبان گزارش دادند که یک نشست محرمانه میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلیس در تل آویو برگزار شده است.

بر اساس این گزارش، نشست مذکور با هدف بررسی توافق میان کشورهای عربی و نتانیاهو برای مشارکت تشکیلات خودگردان فلسطین در روند اداره برخی مناطق داخل نوار غزه برگزار شده است.

این منابع اضافه کردند که طرح مذکور در مرحله آزمایشی قرار دارد و باید یک سری اصلاحات بر اساس خواسته‌های تل آویو داخل تشکیلات خودگردان فلسطین صورت پذیرد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی در مرحله نخست توافق آتش بس غزه به مفاد این توافق پایبند نبوده و حملات خود را علیه این باریکه متوقف نکرد.