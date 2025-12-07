شرط حماس برای تحویل دادن سلاح خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در نوار غزه تاکید کرد که این جنبش در صورتی سلاح خود را تحویل می‌دهد که اشغالگری رژیم صهیونیستی به پایان برسد.

وی اضافه کرد که در این صورت، جنبش حماس آماده است سلاح خود را به دولتی (تحت حاکمیت کشور فلسطین) تحویل دهد که در آینده نوار غزه را اداره می‌کند.

الحیه تصریح کرد: وجود سلاح ما به وجود اشغالگران مرتبط است و اگر این روند به پایان برسد سلاحمان را به دولت فلسطین تحویل می‌دهیم.

دفتر الحیه خطاب به خبرگزاری فرانسه توضیح داد که منظور وی از دولت، کشور فلسطین است.

وی بیان کرد که موضوع سلاح همچنان در گفتگوها با گروه‌های فلسطینی و میانجی گران بررسی می‌شود و حماس با نیروهای بین المللی به عنوان نیروهای ناظر بر مرزها و توافق آتش بس موافق است.