سیل اراضی اشغالی ایلات را فلج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، پلیس رژیم صهیونیستی در پی وقوع سیل در شهر ایلات واقع در اراضی اشغالی مجبور شد تمام مسیرهای منتهی به این شهر را ببندد.

بسته شدن مسیرهای منتهی به ایلات باعث فلج شدن حرکت خودروها و صهیونیست‌ها در منطقه شد.

رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که راه افتادن سیل در ایلات و وخامت اوضاع باعث شد بسیاری از صهیونیست‌ها به دنبال خروج از این منطقه باشند و همین مسأله باعث ایجاد ازدحام در خروجی‌های ایلات شد.

این در حالی است که مسئولان هواشناسی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که میزان بارش‌ها در منطقه لوتان نصف میانگین بارش سالانه بوده است.

شهرداری ایلات نیز از برجای ماندن خسارات در مناطق جنوبی بر اثر به راه افتادن سیل خبر دادند.