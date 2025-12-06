به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ده‌ها نفر از از ساکنان اراضی اشغالی با برگزاری تجمعی در تل آویو خواستار جلوگیری از عفو بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل شدند.

این معترضان همچنین به قانون سربازی در رژیم صهیونیستی نیز اعتراض کردند.

این تظاهرات همزمان با آن برگزار می‌شود که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در پاسخ به درخواست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم برای عفو وی، با تاکید بر اینکه اقدام نتانیاهو، بسیاری را نگران کرده است؛ مدعی شد که در این تصمیم گیری «فقط منافع اسرائیل و اسرائیلی‌ها» را در نظر خواهد گرفت.

هرتزوگ در بیانیه‌ای که از دفترش صادر شد، افزود که «گفتمان خشونت‌آمیز» او را از تصمیمش منصرف نخواهد کرد و درخواست عفو با دقت و وضوح بررسی خواهد شد.

روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در این رابطه به درخواست عفو نتانیاهو پرداخت و افزود که وی در ظاهر از هرتزوگ می‌خواهد که «بنا بر منافع عمومی» به او عفو دهد، اما در عمل معامله‌ای را پیشنهاد می‌کند که به موجب آن اصلاحات قضائی در ازای عفو لغو می‌شود.

نتانیاهو در این درخواست وعده داده است که عفو، او را قادر می‌سازد تا برای اتحاد صهیونیست‌ها و حتی رسیدگی به مسائل دیگر مانند سیستم قضائی و رسانه‌ها کار کند.

این روزنامه معتقد است که نتانیاهو، با اشاره به بازگشت به رسیدگی به مسائل اضافی، عملاً پیشنهاد می‌کند که از اصلاحات قضائی منصرف شود.