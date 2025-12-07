به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تعامل و هم‌افزایی علمی، تحقیقاتی و فناوری سازمان پدافند غیرعامل کشور با معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور سردار فرحی معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و جانشینان قرارگاه‌های تخصصی پدافند غیرعامل به همت معاونت علوم، تحقیقات و فناوری این سازمان برگزار شد.

سردار جلالی در این نشست با تاکید بر اهمیت و ضرورت همکاری‌های فناورانه و پژوهشی در حوزه پدافند غیرعامل با توجه به رویکرد فناورانه تهدیدها، اظهار داشت: یکی از موارد مورد تاکید در برنامه‌ریزی‌های راهبردی پدافند غیرعامل، سازماندهی شبکه‌های رصد و پایش فناوری‌های نوظهور است. هدف این است که با ایجاد پایگاه‌های مشترک و شبکه‌های تشخیص، بتوان تهدیدات فناورانه را پیش‌بینی، رصد و ارزیابی کرد.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی و آسیب‌پذیری نقاط ضعف زیرساختی کشور در حوزه فناوری، خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای ما شبکه‌های آزمایشگاهی تشخیصی پیشرفته دفاعی است تا بتوان تهدیدات در حوزه‌های مختلف از حوزه جمله حوزه سایبری و زیستی مجازی را به صورت فنی رصد کنیم و بعد از تشخیص آن را مدیریت کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین پیشنهاد کرد که دفاتر و ساختارهای مدیریت و هماهنگی پروژه‌های پدافند غیرعامل و تهدیدات فناورانه تقویت شود. این ساختارها باید به صورت شبکه‌ای و هم‌افزا عمل کنند تا از موازی‌کاری جلوگیری و کارآمدی افزایش یابد.

وی با تاکید بر نقش مهم همگرایی و هم‌افزایی در جلوگیری از موازی‌کاری، تبادل اطلاعات و ایجاد شبکه‌های مشترک، خاطرنشان کرد: نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در قطب‌بندی و توسعه فناوری‌های دفاعی و امنیتی، و ضرورت تشخیص و تحلیل تهدیدات فناورانه باید پررنگ‌تر شود. این اقدامات باید با هدف ارتقای قابلیت‌های دفاعی، توسعه فناوری‌های بومی، و مقابله مؤثر با تهدیدات آینده طراحی شود تا کشور در مقابل تهدیدات فناورانه مقاوم‌تر گردد.

ضرورت همگام‌سازی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین در حوزه پدافند غیرعامل

سردار فرحی معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع نیز در این مراسم با تاکید بر لزوم همکاری و هم افزایی وزارت دفاع و سازمان پدافند غیرعامل کشور به تشریح برنامه‌های معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع در حوزه فناوری و نوآوری در وزارت دفاع پرداخت.

وی اهداف این برنامه‌ها را دستیابی به اقتدار علمی و دفاعی دانست و گفت: ساختارهایی که با این هدف فعال هستند باید به صورت شبکه‌ای و هم‌افزا عمل کنند تا از موازی‌کاری جلوگیری و بهره‌وری افزایش یابد. در این راستا، همکاری با دانشگاه‌ها و انعقاد قرارداد همکاری مشترک در سال جاری، نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده در توسعه همکاری‌های علمی و فناوری است.

سردار فرحی متذکر شد: در مجموع، این برنامه‌ها و اقدامات، با تمرکز بر توسعه فناوری‌های بومی، تقویت ساختارهای سازمانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور، در جهت ارتقای توان دفاعی، مقابله با تهدیدات فناورانه و تضمین پایداری ملی طراحی شده‌اند و هدف نهایی، ایجاد یک نظام منسجم، هم‌افزا و پاسخگو است که کشور را در مقابل تهدیدات آینده مقاوم‌تر و توانمندتر سازد.

ایجاد ساز و کار علمی پژوهشی مشترک میان سازمان پدافند غیر عامل و وزارت دفاع

در ادامه مهناز میرزا ابراهیم طهرانی، معاون علوم، تحقیقات و فناوری سازمان پدافند غیرعامل کشور هدف از این نشست را ایجاد ساز و کار علمی پژوهشی مشترک میان سازمان پدافند غیر عامل کشور و معاونت امور صنعتی و تحقیقات وزارت دفاع، با توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در باب رصد و ارزیابی و پیش بینی فناوری‌های نوظهور و تبدیل این دانش به فناوری‌های پیشران در حوزه‌های دفاعی به بحث پایداری و بازدارندگی عنوان کرد.

وی همچنین پیشنهادی مبنی بر انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان پدافند غیر عامل کشور و وزارت دفاع با هدف توسعه سامانه‌های هوشمند برای حفاظت از زیرساخت‌ها، ارزیابی تهدیدات، و مدل‌سازی سناریوهای دفاعی مطرح کرد.

به گفته طهرانی در چارچوب همکاری‌های مشترک، قرار است کارگروه و مرکز مشترک بین سازمان پدافند غیرعامل کشور و وزارت دفاع تشکیل شود تا نقشه راه، آزمایشگاه‌های مشترک، و توسعه پروژه‌های فناورانه هدایت و پیگیری شود. حمایت هدفمند از طرح‌ها و استارت‌آپ‌ها و آینده‌پژوهی در حوزه تهدیدات ترکیبی، از دیگر برنامه‌های مشترکی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.