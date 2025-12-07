نفرات برتر مسابقات اسنوکر و پاکت بیلیارد کشور مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، بیست و هشتمین دوره رنکینگ کشوری اسنوکر و سی و نهمین دوره رنکینگ پاکت بیلیارد آقایان که از روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ در هتل آراز نوشهر آغاز شده بود، امروز با برگزاری دیدارهای پایانی و معرفی برترینها به کار خود پایان داد.
این رقابتها طی چند روز با حضور جمعی از برجستهترین ورزشکاران کشور در دو رشته اسنوکر و پاکت بیلیارد برگزار شد و شرکتکنندگان در مراحل مختلف با سطح بالایی از آمادگی و رقابت فنی به مصاف یکدیگر رفتند. مراسم اختتامیه نیز با حضور مسئولان ورزشی، پیشکسوتان و شرکتکنندگان برگزار گردید و از نفرات برتر هر رشته تقدیر به عمل آمد.
نتایج نهایی مسابقات به شرح زیر است:
اسنوکر آقایان
قهرمان: سیاوش مزینی از استان تهران
نایبقهرمان: مجید غنی پور از استان تهران
سوم مشترک: میلاد کاشانی و آرمان دیناروند از استان های خراسان رضوی و استان اصفهان
پاکت بیلیارد آقایان
قهرمان: مجید قره گوزلو از استان تهران
نایبقهرمان: ایلیا هندی از استان بوشهر
سوم مشترک: مهدی راسخی و رضا مرادی از استان های فارس و لرستان
مسئولیت برگزاری این دوره از رقابتها بر عهده کاظم تاران بود و حسین بیابانیمقدم به عنوان سرداور مسابقات فعالیت کرد. داوری مسابقات نیز توسط داوران با سابقه و مورد تأیید فدراسیون شامل حسین عبداللهی، محمد عقیل مرشدی، رحمان هارونی، سامان ثانی، علی قهرمانی، مجید پروانه و فاضل فروتن انجام شد.
