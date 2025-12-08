اشراقی: تیم فوتبال انتظار بجنورد در لیگ دسته چهار به برد ارزشمند رسید

ایمان اشراقی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم انتظار بجنورد در هفته چهارم لیگ دسته چهار فوتبال کشور توانست سه امتیاز ارزشمند را از دیدار خانگی برابر ستارهگان البرز کسب کند.
وی افزود: این مسابقه با گل زودهنگام حریف آغاز شد و تیم ما ابتدا یک بر صفر عقب افتاد اما علی محمدی مدافع ۱۷ ساله توانست گل تساوی را به ثمر برساند.
سرمربی تیم فوتبال انتظار بجنورد گفت: در ابتدای نیمه دوم گل برتری را زدیم و از دقیقه ۶۵ نیز با اخراج یکی از بازیکنان، ۱۰ نفره شدیم اما بازیکنان با اتحاد و تمرکز نتیجه را حفظ کردند.
وی بیان کرد: نماینده بجنورد در هفته پنجم باید در ورامین به مصاف کوثر قرچک، تیم دوم جدول، برود که یکی از مهمترین دیدارهای فصل خواهد بود.
