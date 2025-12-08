  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

کسب مقام سوم تیم گلبال بانوان در رقابت‌های کشوری

بیرجند- رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان خراسان جنوبی گفت: مقام سوم مسابقات گلبال بانوان به نام خراسان جنوبی ثبت شد.

صالحه غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم گلبال بانوان خراسان جنوبی در نوزدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور با عبور از سد حریفان، مقتدرانه سکوی سوم این مسابقات را از آن خود کرد.

وی تصریح کرد: ورزشکاران تیم گلبال منتخب استان خراسان جنوبی در دسته یک بانوان کشور با رقابتی پایاپای موفق شدند شایستگی خود را به خوبی به نمایش بگذارند.

غلامی با بیان اینکه این دوره از رقابت‌ها به میزبانی بابلسر برگزار شد، گفت: مربی اعزامی تیم استان سکینه مهربانی فر و سرپرستی تیم را هم مژگان عباسی بر عهده داشته و زهرا عیدیان ملی پوش پرافتخار خراسان جنوبی هم در این دوره از رقابت‌های کشوری حضور داشت.

