برترین های مسابقات بولینگ انفرادی قهرمانی کشور مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، مسابقات بولینگ انفرادی قهرمانی کشور در سال ورزشی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ با حضور ۹۵ ورزشکار از سراسر کشور و به میزبانی استان تهران، از روز یکشنبه ۷ دی‌ماه آغاز و عصر امروز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه به پایان رسید.

این رقابت‌ها در بخش آقایان و در سالن بولینگ برگزار شد. ورزشکاران در نخستین مرحله مسابقات، در قالب ۲۰ گیم به مصاف یکدیگر رفتند و سطح فنی بالای مسابقات و رقابت نزدیک میان شرکت‌کنندگان، توجه علاقه‌مندان را جلب کرد.

در پایان مسابقات برترین‌ها مشخص شدند:

مقام نخست: سام بیگدلی از استان تهران

مقام دوم: امیر دل آرا از جزیره کیش

مقام سوم: تدین از استان فارس

مقام چهارم: آروین افرازه از استان تهران

مقام پنجم: محسن قادری از استان هرمزگان

های گیم مسابقات: علیرضا فهیمی

دیدارهای روز پایانی به‌صورت زنده از تلویزیون اینترنتی «آنتن» پخش شد و به ورزش‌دوستان این امکان را داد تا این رقابت‌ها را به‌صورت مستقیم دنبال کنند. مسئولیت برگزاری مسابقات بر عهده ساسان تبرایی بود و شرکت آباد آسفالت پارس به عنوان حامی این دوره از مسابقات حضور داشت.

مسابقات بولینگ انفرادی قهرمانی کشور ۱۴۰۴–۱۴۰۵ به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای تقویم این رشته، نقش مؤثری در شناسایی و معرفی برترین بولرهای کشور ایفا کرد.