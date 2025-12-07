  1. دانشگاه و فناوری
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:

پویایی دانشگاه در گرو اندیشه‌های نو و نقد منصفانه است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در پیامی ۱۶ آذر، روز دانشجو را تبریک گفت و نوشت: پویایی دانشگاه در گرو اندیشه‌های نو، نقد منصفانه و مشارکت فعال دانشجویان در حل مسائل نظام سلامت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۱۶ آذر، روز دانشجو، یادآور جایگاه رفیع آگاهی، پرسشگری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسل جوان و فرهیخته‌ای است که با دانایی، اخلاق حرفه‌ای و امید به آینده، مسیر پیشرفت کشور را هموار می‌سازد. دانشجو بودن تنها یک مقطع آموزشی نیست؛ بلکه تعهدی آگاهانه برای اندیشیدن، مطالبه‌گری عالمانه و خدمت‌رسانی مسئولانه به جامعه است.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران همواره نشان داده‌اند که علم، انسانیت و تعهد اجتماعی را توأمان می‌بینند. همان‌گونه که پیش‌تر نیز تأکید کرده‌ام، پویایی دانشگاه در گرو اندیشه‌های نو، نقد منصفانه و مشارکت فعال دانشجویان در حل مسائل نظام سلامت است.

باور دارم دانشجوی امروز، پزشک و پژوهشگر فرداست و باید با تقویت مهارت، اخلاق و روحیه مسئولیت‌پذیری، برای ایفای نقشی اثرگذار در جامعه آماده شود.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت یاد و نام شهدای دانشجو، فرا رسیدن ۱۶ آذر را به همه دانشجویان عزیز دانشگاه علوم پزشکی تهران تبریک عرض می‌کنم و توفیق روزافزون، سلامت و آینده‌ای روشن را برای شما آرزو دارم. امید است با همت، خرد جمعی و تلاش مستمر، در مسیر ارتقای علم، عدالت سلامت و خدمت به مردم شریف ایران گام‌های مؤثرتری برداریم.

دکتر سید رضا رئیس کرمی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران

