به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، متن پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
۱۶ آذر، روز دانشجو، یادآور جایگاه رفیع آگاهی، پرسشگری و مسئولیتپذیری اجتماعی نسل جوان و فرهیختهای است که با دانایی، اخلاق حرفهای و امید به آینده، مسیر پیشرفت کشور را هموار میسازد. دانشجو بودن تنها یک مقطع آموزشی نیست؛ بلکه تعهدی آگاهانه برای اندیشیدن، مطالبهگری عالمانه و خدمترسانی مسئولانه به جامعه است.
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران همواره نشان دادهاند که علم، انسانیت و تعهد اجتماعی را توأمان میبینند. همانگونه که پیشتر نیز تأکید کردهام، پویایی دانشگاه در گرو اندیشههای نو، نقد منصفانه و مشارکت فعال دانشجویان در حل مسائل نظام سلامت است.
باور دارم دانشجوی امروز، پزشک و پژوهشگر فرداست و باید با تقویت مهارت، اخلاق و روحیه مسئولیتپذیری، برای ایفای نقشی اثرگذار در جامعه آماده شود.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای دانشجو، فرا رسیدن ۱۶ آذر را به همه دانشجویان عزیز دانشگاه علوم پزشکی تهران تبریک عرض میکنم و توفیق روزافزون، سلامت و آیندهای روشن را برای شما آرزو دارم. امید است با همت، خرد جمعی و تلاش مستمر، در مسیر ارتقای علم، عدالت سلامت و خدمت به مردم شریف ایران گامهای مؤثرتری برداریم.
دکتر سید رضا رئیس کرمی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
نظر شما