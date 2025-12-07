به گزارش خبرنگار مهر، سید علی لاهوتی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان مسئول تأمین و توزیع انواع نهاده‌های کشاورزی، نقش کلیدی در تسهیل کشت محصولات کشاورزی در استان دارد.

وی افزود: این شرکت با تأمین کودهای کشاورزی از محل تولیدات داخلی و واردات، در فصول مختلف کشت، نهاده‌های مورد نیاز را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین کرده و به کارگزاران شرکت برای توزیع به کشاورزان تحویل می‌دهد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: کودهای تولید داخل مستقیماً از مبادی به انبار کارگزاران حمل می‌شوند و کودهای وارداتی پس از ذخیره‌سازی در انبارهای شرکت در سراسر استان، بر اساس برنامه سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد، به صورت یارانه‌ای توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از کشاورزان کشت آبی خود را آغاز و بیشترین میزان کود کشت پاییزه را دریافت کردند، ادامه داد: تا کنون ۹ هزار و ۲۴۰ تن انواع نهاده‌های کشاورزی از جمله ۸۰۳۶ تن کود اوره، ۵۳۲ تن کود فسفات و ۶۷۱ تن کود پتاس از طریق کارگزاران بر اساس حواله الکترونیکی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

لاهوتی تأکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۱۲ هزار تن کود کشاورزی در استان توزیع شده است که شامل ۱۰ هزار و ۴۲۶ تن کود اوره، ۹۰۷ تن کود فسفات و ۷۱۰ تن کود پتاس است.

وی هدف از توزیع این کودها را حمایت از کشاورزان و تسهیل روند کشت محصولات در استان عنوان و اضافه کرد: امید می‌رود که با ادامه این روند، وضعیت کشت و تولید محصولات کشاورزی در استان بهبود یابد.