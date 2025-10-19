تامین کود مورد نیاز کشت پائیزه؛ قیمت انواع کود شیمیایی اعلام شد

سید علی لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی خدمات حمایتی وظیفه تأمین کود مورد نیاز برای کشت را بر عهده دارد، گفت: انواع کودهای کشاورزی با نرخ یارانه‌ای دولتی برای کشت پاییزه در سطح استان تأمین شده است.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی متناسب با شرایط هر استان و الگوی کشت، سهمیه سالانه کود مورد نیاز را به شرکت خدمات حمایتی ابلاغ می‌کند، اظهار کرد: بر همین اساس سهمیه امسال استان کهگیلویه و بویراحمد ۲۸ هزار و ۶۹۴ تن در نظر گرفته شده که از این میزان ۱۹ هزار و ۸۵۲ تن کود اوره سهمیه شرکت خدمات حمایتی و ۲ هزار و ۷۲۰ تن کود اوره سهمیه تعاون روستایی و مقدار ۴ هزار و ۴ تن انواع کودهای فسفاته و ۲ هزار و ۱۱۸ تن انواع کودهای پتاسه است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: کود سوپر فسفات تریپل هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی ۳۹۷ هزار تومان، میکروبی فسفاته ۹۲۹ هزار تومان، دی آمونیوم فسفات یک میلیون و ۹۳۷ هزار تومان، کلرور پتاسیم ۹۷۱ هزار تومان و اوره نیز ۶۸۷ هزار تومان به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه تأمین کود مورد نیاز کشاورزی استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد جلوتر است، تاکید کرد: با توجه به آغاز فصل سرما و محدودیت‌هایی ناترازی انرژی، از مدیران جهاد کشاورزی و کشاورزان درخواست داریم هرچه سریع‌تر نسبت به جذب سهمیه‌های هر شهرستان اقدام کنند.

لاهوتی با توصیه به کشاورزان برای استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه در سبد مصرفی کشاورزی، از آنها درخواست کرد با مصرف ترکیبی انواع کودها شاهد افزایش عملکرد و کیفیت در محصولات باشیم.

وی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی خدمات حمایتی استان در تأمین انواع کود در وضعیت مناسبی قرار دارد، اضافه کرد: کودهای اوره در کمترین زمان از مبادی مختلف به انبار کارگزاران حمل خواهد شد و سهمیه کودهای فسفاته و پتاسه هم در انبارهای شرکت ذخیره هستند.