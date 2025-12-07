  1. هنر
تمدید مهلت ارسال اثر به دومین جشنواره ملی موسیقی خلاق

مهلت ارسال اثر به دومین جشنواره ملی موسیقی خلاق تا ۳۰ دی ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دومین جشنواره ملی موسیقی خلاق شاهین‌شهر، به‌دنبال درخواست‌ هنرمندان و علاقه‌مندان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه دومین جشنواره ملی موسیقی خلاق شاهین‌شهر تا تاریخ ۳۰ دی‌ ۱۴۰۴ تمدید می‌شود.

این تصمیم با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای هنرمندان سراسر کشور در تکمیل و ارسال آثار خلاقانه خود اتخاذ شده است. سایر شرایط و محورهای اعلام‌شده در فراخوان اولیه بدون تغییر باقی خواهند ماند.

امید قبادی دبیر جشنواره اظهارکرد: با توجه به حجم بالای آثار دریافتی و درخواست‌های فراوان از سوی هنرمندان در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، تصمیم بر آن شد تا زمان ارسال آثار تمدید شود تا امکان حضور پررنگ‌تر و متنوع‌تر هنرمندان فراهم شود. بنابراین، هنرمندان علاقه‌مند می‌توانند تا پایان روز ۳۰ دی‌ ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه رسمی جشنواره نسبت به بارگذاری و ارسال آثار خود اقدام کنند.

