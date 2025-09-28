فراخوان دومین جشنواره موسیقی خلاق منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، فراخوان دومین جشنواره ملی موسیقی خلاق شاهین‌شهر با یاد زنده‌یاد حسن کسایی هنرمند پیشگام موسیقی ایرانی منتشر شد.

این جشنواره با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و با هدف شناسایی استعدادهای ویژه و معرفی ظرفیت‌های نو در موسیقی کشور برگزار می‌شود.

امید قبادی دبیر این جشنواره در توضیح این رویداد گفت: جشنواره همچون سال گذشته در چهار محور اصلی شامل آفرینش، پژوهش، آموزش و صنعت برگزار خواهد شد و هرگونه اثر خلاقانه و نوین در شاخه‌های مختلف موسیقی از موسیقی دستگاهی و نواحی گرفته تا پاپ، کلاسیک، مدرن، جاز، موسیقی آئینی و مذهبی، موسیقی کودک و نوجوان و سایر شاخه‌ها می‌تواند در چارچوب این جشنواره ارائه شود.

به گفته قبادی، این دوره از جشنواره به نام «استاد حسن کسایی» نامگذاری شده و بخش ویژه‌ای نیز با عنوان «جایزه استاد جلیل شهناز» در نظر گرفته شده است. این جایزه به خلاقیت در بداهه‌نوازی و بداهه‌پردازی در موسیقی ایرانی اختصاص دارد.

در متن فراخوان دومین جشنواره موسیقی خلاق آمده است:

* محورهای جشنواره

۱. آفرینش: آهنگسازی، نوازندگی، اجرا، بداهه نوازی

۲. پژوهش: مقاله، کتاب، پایان نامه

۳. صنعت موسیقی: سازسازی، نرم افزار، صدابرداری، ابزار آموزشی

*موضوعات جشنواره

موسیقی ردیف دستگاهی، موسیقی نواحی، موسیقی آئینی و مذهبی، موسیقی کلاسیک، موسیقی تلفیقی، موسیقی پاپ و موسیقی کودک و نوجوان و سایر شاخه‌های موسیقی

نکته: آثار می‌توانند در قالب تک‌نوازی، دونوازی و گروه‌نوازی با سازبندی‌های مختلف ارائه شوند.

جدول زمانی و نحوه ارسال آثار

انتشار فراخوان: مهر ماه ۱۴۰۴

مهلت ارسال آثار: تا ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴

زمان برگزاری جشنواره: بهمن‌ ماه ۱۴۰۴

برای دانلود متن فراخوان دومین جشنواره موسیقی خلاق اینجا را ببینید.