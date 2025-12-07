  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۴

آمادگی کامل مدیریت شهری کرمانشاه برای بارش‌های این هفته

کرمانشاه- مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه از آماده‌باش ۶۵۰ نیروی خدماتی و عملیاتی شهرداری همزمان با ورود سامانه بارشی به استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صدور هشدارهای مدیریت بحران استان کرمانشاه در خصوص بارش‌های پیش‌رو، مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته تا از بروز مشکلات و خسارات احتمالی جلوگیری شود.

افشار عبدی، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه: با توجه به اعلام احتمال بارش‌های سنگین، از صبح امروز تمامی نیروهای خدمات شهری در مناطق هشت‌گانه شهرداری در حالت آماده‌باش قرار گرفتند تا پاسخگویی سریع و مؤثر به هرگونه وضعیت اضطراری به‌صورت کامل انجام شود.

وی با اشاره به گستردگی تمهیدات پیش‌بینی‌شده افزود: تیم‌های عملیاتی خدمات شهری از شب گذشته وارد مرحله آماده‌باش شده‌اند و در همین راستا، نیروهای سازمان آتش‌نشانی به همراه همه تجهیزات و خودروهای لجستیکی سازمان مدیریت پسماند نیز از شامگاه روز گذشته در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به سناریوی بارش برف تصریح کرد: در صورت وقوع بارش برف، تمامی سایت‌های برف‌روبی به‌صورت کامل فعال خواهند بود و بیش از یک‌هزار تن شن و نمک به همراه ۵۴ دستگاه خودروی برف‌روب و نمک‌پاش برای خدمات‌رسانی سریع و گسترده در سطح شهر آماده شده است.

عبدی با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده در حوزه خدمات شهری گفت: طی دو هفته گذشته، تمامی انهار، کانال‌ها و مسیرهای دفع آب‌های سطحی در سطح شهر کرمانشاه پاکسازی شده و همچنین رودخانه‌های چم‌بشیر، قره‌سو و آب شوران به‌طور کامل لایروبی شده‌اند تا در زمان بارندگی، آبگرفتگی و خسارت شهری به حداقل ممکن برسد.

وی در پایان بر نقش همراهی شهروندان در مدیریت شرایط جوی تأکید کرد و یادآور شد: از شهروندان کرمانشاهی درخواست می‌شود در زمان بارش‌ها از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه خطر احتمالی یا مشکلات شهری، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه‌های مدیریت شهری اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

    نظرات

    • رسول IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 0
      پاسخ
      فکرنکنم هیچ آمادگی داشته باشه.ازنظافت وسرتاپا آشغال شهر معلومه
      • شهروند IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        0 0
        بخدا که راست میگه
      • یحیی IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        0 0
        تعدادی از ما شهروندان هم رعایت نمیکنیم و فقط یادگرفتیم انتقادکنیم
    • جلال سرخوندی IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      کدام قسمت قره سو لایروبی شده ما ندیدیم!!!؟؟؟
    • پیمان IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      تمام جوب ها وجدول کوچه ها پرازبرگ و زباله است ،،،پله های روی جدول هامسدود وپرازاشغال
    • ظفرعظیمی مهر IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      کرمانشاه عشق من است
    • میثم مرادی IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      افشار عبدی بهترین مدیر شهری که مشکلات شهر کرمانشاه را بردوش می کشد
    • IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چرا دروغ میگین؟؟؟ تمام معبر شهرک های حاشیه نشین پر از آشغال و زباله و پس ماند هستن شهرک فدک فاز دوم میدان شهدای دروفرامان ۱۶ متری سوم بالای ۵ ساله ما ندیدیم کسی بیاد اینجا رو تمیز کنه

