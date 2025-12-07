به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صدور هشدارهای مدیریت بحران استان کرمانشاه در خصوص بارشهای پیشرو، مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه در حالت آمادهباش کامل قرار گرفته تا از بروز مشکلات و خسارات احتمالی جلوگیری شود.
افشار عبدی، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه: با توجه به اعلام احتمال بارشهای سنگین، از صبح امروز تمامی نیروهای خدمات شهری در مناطق هشتگانه شهرداری در حالت آمادهباش قرار گرفتند تا پاسخگویی سریع و مؤثر به هرگونه وضعیت اضطراری بهصورت کامل انجام شود.
وی با اشاره به گستردگی تمهیدات پیشبینیشده افزود: تیمهای عملیاتی خدمات شهری از شب گذشته وارد مرحله آمادهباش شدهاند و در همین راستا، نیروهای سازمان آتشنشانی به همراه همه تجهیزات و خودروهای لجستیکی سازمان مدیریت پسماند نیز از شامگاه روز گذشته در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به سناریوی بارش برف تصریح کرد: در صورت وقوع بارش برف، تمامی سایتهای برفروبی بهصورت کامل فعال خواهند بود و بیش از یکهزار تن شن و نمک به همراه ۵۴ دستگاه خودروی برفروب و نمکپاش برای خدماترسانی سریع و گسترده در سطح شهر آماده شده است.
عبدی با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه انجامشده در حوزه خدمات شهری گفت: طی دو هفته گذشته، تمامی انهار، کانالها و مسیرهای دفع آبهای سطحی در سطح شهر کرمانشاه پاکسازی شده و همچنین رودخانههای چمبشیر، قرهسو و آب شوران بهطور کامل لایروبی شدهاند تا در زمان بارندگی، آبگرفتگی و خسارت شهری به حداقل ممکن برسد.
وی در پایان بر نقش همراهی شهروندان در مدیریت شرایط جوی تأکید کرد و یادآور شد: از شهروندان کرمانشاهی درخواست میشود در زمان بارشها از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه خطر احتمالی یا مشکلات شهری، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانههای مدیریت شهری اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
