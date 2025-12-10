تشکیل ستاد بحران شهرداری شهریار همزمان با آغاز نزولات آسمانی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد بحران شهرداری شهریار، صبح چهارشنبه، با حضور محسن رهگذر معاون خدمات شهری، مدیران و معاونان واحدهای مختلف شهرداری در سالن اجتماعات معاونت خدمات شهری برگزار شد.
رهگذر در این نشست با بیان اینکه هدف اصلی از تشکیل ستاد بحران، ارائه خدمات مؤثر و بهموقع به شهروندان در شرایط بحرانی است، اظهار کرد: با دستور ملکی شهردار شهریار، تمامی تمهیدات لازم برای خدمترسانی هرچه بهتر در زمان نیاز پیشبینی شده و در صورت بروز بحران، همه امکانات و تجهیزات شهری به کار گرفته خواهد شد.
وی با تأکید بر آمادگی کامل بخشهای مختلف شهرداری افزود: مدیران و معاونان از نیازها و اولویتهای موجود اطلاع کامل دارند و با برنامهریزی و اولویتبندی اقدامات، تلاش میکنیم شرایط احتمالی را با کمترین مشکل مدیریت کنیم.
در ادامه این جلسه، مدیران و معاونان شهرداری گزارشی از میزان آمادگی، برنامهها و تمهیدات اتخاذشده در حوزههای مختلف برای مقابله با پیامدهای بارشها ارائه کردند و بر بسیج کامل نیروها، تجهیزات و ماشینآلات تأکید شد.
گفتنی است شهرداری شهریار با برگزاری این نشست و اعلام آمادهباش کامل، درصدد مدیریت مؤثر بحرانهای احتمالی ناشی از بارشهای فصلی و تأمین رفاه و ایمنی شهروندان است.
