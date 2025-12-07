پارسی: ۱۷۲۵ قطعه زمین جوانی جمعیت در استان سیستان و بلوچستان تحویل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی گفت: هزار و ۷۲۵ قطعه زمین از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون در سراسر این استان در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت واگذار شده استان و این روند همچنان با قوت ادامه دارد.
پارسی ادامه داد: این اراضی در راستای اجرای سیاستهای وزارت راه و شهرسازی در جهت حمایت از خانوادهها و تقویت جمعیت جوان کشور به منظور ساخت مسکن برای متقاضیان واجد شرایط تخصیص یافته است.
وی اظهار داشت: در این راستا تاکنون ۱۵ هزار و ۹۵۳ نفر برای ثبتنام در این طرح ثبت نام کردند که از این تعداد ۲ هزار و ۷۴۴ نفر پس از بررسیهای نهایی و تأیید شرایط، واجد صلاحیت دریافت زمین شناخته شدهاند که زمین برای مابقی واجدین شرایط تأمین شده که بزودی واگذاری آغاز خواهد شد.
دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان با بیان اینکه شهرهای زابل، هامون، نیمروز، میرجاوه، قصرقند و فنوج در استان سیستان و بلوچستان مشمول طرح جوانی جمعیت میشوند، افزود: با توجه به اینکه در این طرح علاوه بر افزایش جمعیت و تقویت بنیه جوان کشور حمایت از خانوادههای جوان و فراهم کردن شرایط زندگی بهتر برای آنان مدنظر است ادارات کل راه و شهرسازی شمال و جنوب این استان نیز همسو با سیاستهای وزارت راه و شهرسازی طرحها و پروژههای مسکن حمایتی را در اولویت قرار داده و تمام تلاش خود را برای تسهیل فرآیند ثبتنام و تخصیص اراضی به کار بسته اند.
پارسی با اشاره به شرایط تخصیص زمین در قالب طرح جوانی جمعیت تصریح کرد: طبق آئیننامه ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانوادههایی که از تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ (تاریخ تصویب قانون) به بعد، فرزند سوم یا بیشترشان متولد شده و شرایط لازم را دارند، زمین یا واحد مسکونی تعلق خواهد گرفت.
وی در پایان گفت: متقاضیان برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و نحوه تخصیص اراضی میتوانند به سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.
نظر شما