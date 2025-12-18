عدیلی: پروژه نهضت مسکن میرجاوه به پیشرفت ۵۰ درصدی رسید

امین عدیلی به خبرنگار مهر گفت: پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان مرزی میرجاوه که توسط بنیاد مسکن در حال اجراست، به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی رسیده و عملیات اجرایی آن با رعایت کامل ضوابط فنی و طبق برنامه زمان‌بندی مصوب ادامه دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این پروژه در مجموع شامل ۷۲۴ واحد مسکونی است که در قالب سه فاز اجرایی طراحی و در حال احداث می‌باشد. فاز نخست طرح با ساخت ۵۲ واحد مسکونی به‌طور کامل به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری است و در فاز دوم شامل ۵۲ واحد مسکونی ست و، عملیات اجرایی آن با سرعت مناسب در حال انجام بوده و تلاش می‌شود تا پایان سال جاری تکمیل شود.

وی تصریح کرد: فاز سوم این پروژه نیز شامل ۷۰ واحد مسکونی است که در حال اجرا بوده و طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تکمیل و تحویل آن برای نیمه نخست سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

عدیلی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در مناطق مرزی بیان کرد: این پروژه با نظارت مستمر کارشناسان بنیاد مسکن و رعایت استانداردهای فنی در حال اجراست.