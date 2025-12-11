به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی ۷۱ واحد مسکونی ویژه اقشار کمدرآمد در سیب و سوران با رویکرد ارتقای شاخصهای توسعه شهری آغاز شده است.
این پروژه با اتکا به ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات مصوب و آورده متقاضیان وارد مرحله عملیاتی شده و بر اساس برنامه زمانبندی، تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
از نظر فنی، اراضی مورد استفاده یکی از مرغوبترین نقاط توسعهای سیب و سوران محسوب میشود؛ این محدوده در مسیر رشد شهری قرار داشته و مجاورت آن با اراضی پروژه بیمارستان شهرستان، ظرفیت افزایش ارزش افزوده و پایداری سکونتپذیری را دوچندان میکند.
به کارگیری الزامات فنی طرحهای مسکن کمدرآمد، رعایت اصول مقاومسازی، تأمین زیرساختهای اولیه و جانمایی هدفمند قطعات از جمله ویژگیهای این پروژه است که موجب افزایش تابآوری سکونتگاههای شهری و ارتقای کیفیت زندگی خانوارهای هدف طرح، خواهد شد.
