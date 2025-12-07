  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

پیش‌برد خدمات روبنایی در سایت ۸ هکتاری لجران گرمسار

پیش‌برد خدمات روبنایی در سایت ۸ هکتاری لجران گرمسار

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از پیشرفت عملیات اجرایی خدمات روبنایی در سایت هشت هکتاری لجران گرمسار خبر داد که در قالب «نهضت ملی مسکن» در غرب استان در حال پیگیری است.

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در گرمسار بیان کرد: صبح امروز اعضای معاونت مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان با حضور در شهرستان گرمسار، آخرین روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات روبنایی در سایت هشت هکتاری لجران را مورد بررسی قرار دادند.

وی با بیان اینکه طبق گزارش‌های واصله از این بازدید و در راستای تکمیل خدمات روبنایی این محدوده، عملیات احداث چهار واحد تجاری در سایت هشت هکتاری لجران گرمسار در حال اجرا است، افزود: کیفیت اجرای طرح به خوبی در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه در این سایت، ۴۸ واحد ویلایی در حال ساخت است که تاکنون عملیات احداث ۱۵ واحد از این تعداد به پایان رسیده است، تاکید کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف تأمین خدمات مورد نیاز ساکنان و ارتقای زیرساخت‌های شهری منطقه انجام می‌شود.

کد خبر 6680948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها