پارسی: گردش مالی نهضت ملی مسکن سیستان و بلوچستان ۳۵ همت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی از گردش مالی بیش از ۳۵ همتی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در نقاط شهری و روستایی سراسر سیستان و بلوچستان خبر داد.
دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون برای بیش از ۶۲ هزار واحد مسکونی این طرح در نقاط شهری و روستایی پروانه ساختمانی صادر شده است که عملیات اجرایی این واحد با پیشرفت افزون بر ۶۳ درصدی با روند مطلوب در حال انجام است.
وی بیان کرد: یکی از مهمترین آثار اقتصادی این طرح رونق صنعت ساختمان در این استان به عنوان جوانترین استان کشور است بطوری که این گردش مالی باعث افزایش فعالیت در بخشهای تولید مصالح ساختمانی، مشاغل فنی و عملیات عمرانی شده است به این ترتیب بخش ساختوساز و صنایع وابسته به آن از این پروژهها بهرهمند شدهاند.
پارسی ادامه داد: علاوه بر رونق صنعت ساختمان این طرح به ایجاد اشتغال گسترده در استان کمک کرده است به گونهای که تاکنون برای بیش از ۷۵ هزار نفر از مردم استان فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم فراهم شده، این مسئله باعث افزایش درآمد خانوارها و بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان در مناطق مختلف استان میشود.
وی تصریح کرد: بهبود سیستمهای آبرسانی، برقرسانی و شبکههای ارتباطی از جمله خدماتی است که به طور همزمان با این پروژهها در حال توسعه است.
دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: علاوه بر تأثیرات کوتاهمدت، این پروژهها در بلندمدت میتوانند به ثبات در بازار مسکن و کاهش قیمتها در استان کمک کنند و در نهایت وضعیت مسکن را برای مردم این خطه بهبود بخشند.
