۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

نوری: وزارت علوم در پذیرش بیش از ظرفیت دانشگاه بجنورد خطا کرد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با انتقاد از پذیرش بیش از ظرفیت دانشجو در دانشگاه بجنورد گفت: این تصمیم اشتباه سبب بروز مشکلات اسکان برای دانشجویان شد و در حال پیگیری فوری برای رفع آن هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح یکشنبه در مراسم روز دانشجو که در سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد برگزار شد، با اشاره به خاطرات دوران تحصیل خود اظهار کرد: حضور در جمع دانشجویان شور و شوق سال‌های تحصیل را برای من زنده کرد؛ دوره‌ای که هم به درس توجه داشتم و هم به دلیل فضای اجتماعی آن زمان، از فعالیت دانشجویی و سیاسی غافل نبودم.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به دغدغه‌های امروز دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان دختر، گفت: به‌عنوان یک پدر نگرانی خانواده‌ها نسبت به امنیت و رفاه فرزندانشان برای من قابل درک است.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت جایگاه نقد در محیط دانشگاه تأکید کرد و گفت: دانشجو باید مستقل، مسئولیت‌پذیر و نقاد باشد. حق نقد نباید از دانشجو گرفته شود و هیچ‌کس نباید از طرح نقد سازنده هراس داشته باشد و من حتی انتظار نقدهای تندتر و تیزتر از شما دارم.

وی افزود: سرکوب اندیشه جامعه را به پیش نمی‌برد و دانشگاه باید محل گفت‌وگو، تضارب آرا و شکل‌گیری اندیشه باشد و همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز بر ضرورت برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی تأکید کرده‌اند و مسئولان دانشگاه موظف‌اند چنین فضایی را فراهم کنند.

استاندار با اشاره به تجربه شخصی خود گفت: در دوره دانشجویی آن‌قدر نقاد بودم که حتی رئیس دانشگاه برای سکوت کردن من پیشنهاد خوابگاه متأهلی داد، اما نپذیرفتم و نسبت به مسائل مختلف از کیفیت غذا و سرویس تا موضوعات آموزشی نقد داشتم و همین نقدها مسیر اصلاح را باز می‌کرد.

نوری همچنین به اشتباه وزارت علوم در پذیرش بیش از ظرفیت در دانشگاه دولتی بجنورد اشاره کرد و گفت: در کمال ناچاری تعدادی از دانشجویان را موقتاً در نمازخانه اسکان دادیم و اولین سؤال من هنگام ورود به دانشگاه، وضعیت همین دانشجویان که عمدتاً دختر بودند بود؛ زیرا آرامش و امنیت آنان برای ما اولویت دارد.

وی در پایان خطاب به دانشجویان گفت: این کشور به دست شما سپرده خواهد شد و مسئولان نیز مصون از خطا نیستند. پیشرفت کشور از مسیر گفت‌وگو و نقدهای صریح می‌گذرد.

