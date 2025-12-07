آیین اختتامیه نخستین دوره مسابقات هنر استاد فرشچیان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره مسابقات سالانه هنر و معماری استاد فرشچیان که به نام استاد محمود فرشچیان، چهره ماندگار هنر ایرانی، مزین شده است، با هدف پاسداشت میراث ارزشمند هنر ایرانی و تقویت پیوند میان ذوق هنری، معنا و آفرینش خلاقانه برگزار میشود.
این رویداد فرهنگی هنری، تلاشی در ادامه مسیری است که استاد فرشچیان در تلفیق هنر، معناگرایی و هویت ایرانی گشود و با استقبال گسترده دانشجویان و جوانان علاقهمند به حوزه هنر و معماری همراه شد.
حضور پرشور و انگیزهمند دانشجویان و ارائه طرحها و ایدههای نوآورانه، این دوره از مسابقات را به بستری کمنظیر برای بازخوانی معماری معاصر ایرانی اسلامی تبدیل کرده است.
برگزاری آئین اختتامیه این مسابقات، گامی مهم در پاسداشت میراث هنری این سرزمین و نیز شناسایی و حمایت از استعدادهای جوانی است که نقشآفرینان آینده معماری و هنر ایران خواهند بود.
این مراسم ساعت ۱۵ تا ۱۷ امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه در سالن اجتماعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به نشانی تهران، خیابان کارگر شمالی، روبهروی پارک لاله، نبش کوچه میر، پلاک ۱۱۸۴، طبقه هشتم برگزار میشود.
