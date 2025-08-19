آغاز مراسم بزرگداشت استاد فرشچیان در مدرسه چهارباغ

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته و چهره ماندگار هنر ایران، صبح دوشنبه در مدرسه تاریخی چهارباغ اصفهان آغاز شد. این مراسم از نخستین ساعات صبح با حضور گسترده علاقهمندان و دوستداران هنر ایرانی و اسلامی، حال و هوایی متفاوت به این بنای تاریخی بخشیده است.
در این برنامه، جمعی از مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعدادی از اعضای فرهنگستان ادب و هنر ایران، مسئولان ارشد استان اصفهان و نیز هنرمندان شناختهشده کشور حضور یافتهاند تا با مردم هنردوست اصفهان در پاسداشت یاد و نام این استاد بزرگ همراه شوند.
فضای مدرسه چهارباغ که از شاهکارهای معماری و نگارگری عصر صفوی به شمار میرود، به واسطه برگزاری این مراسم حالتی آئینی و فرهنگی به خود گرفته و بسیاری از حاضران تأکید میکنند که برگزاری بزرگداشت استاد فرشچیان در این مکان تاریخی، خود نمادی از پیوند عمیق او با میراث فرهنگی و هنری ایران است.
شاهدان مراسم میگویند حضور مردم از اقشار مختلف چشمگیر است و جمعیت پرشوری از شهروندان اصفهانی از نخستین دقایق بامداد در محل حاضر شدهاند. برخی از خانوادهها و هنردوستان با در دست داشتن تصاویر استاد فرشچیان و آثار او، یاد این هنرمند نامآور را گرامی میدارند.
بر اساس این گزارش، آئین بزرگداشت استاد محمود فرشچیان همچنان در حال برگزاری است و در ادامه، برنامههایی متنوع از جمله پخش کلیپهایی از زندگی و آثار استاد و نیز قرائت پیامهای تسلیت و تکریم از سوی شخصیتهای فرهنگی و هنری کشور پیشبینی شده است
نظر شما