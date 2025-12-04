کلاهبردار اینترنتی در فیروزآباد فارس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابوالحسن مزارعی عصر پنج‌شنبه در خصوص جزئیات این خبر گفت: در پی مراجعه یکی از مربیان باشگاه ورزشی به پلیس فتا این فرماندهی و اعلام شکایت مبنی بر اینکه فردی با ادعای اینکه رابط مسئول اعزام ورزشکاران به بازی‌های آسیایی است اقدام به کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از اعضای ورزشی آن باشگاه کرده که مراتب در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا این شهرستان پس از اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند هویت متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی وی را با شگردهای خاص پلیسی دستگیر کنند.

سرهنگ مزارعی تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس پس از مشاهده مستندات، به بزه انتسابی خود اقرار کرد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، از شهروندان درخواست کرد مراقب پیامک‌های کلاهبرداری باشند و در فضای مجازی به هر شخص ناشناس اعتماد نکنند و از واریز وجه تا حصول اطمینان کامل خودداری کنند.