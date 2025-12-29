دادرسی مجازی؛ امکان شرکت از خارج کشور در جلسات دادگاه با سامانه ثنا

به گزارش خبرنگار مهر، با توسعه سامانه ثنا و سامانه‌های دادرسی الکترونیک، دیگر نیازی به حضور فیزیکی حتماً در دادگاه نیست. افرادی که در مسافرت خارج از کشور هستند، می‌توانند از طریق سامانه ویدئوکنفرانس به جلسه دادرسی متصل شوند، درخواست خود را به قاضی ارائه کرده و توضیح شرایطشان را ارائه کنند.

صدا و تصویر افراد در این جلسات به صورت واضح برای قاضی قابل مشاهده است و امکان برگزاری دادرسی بدون حضور فیزیکی را فراهم می‌کند.

قوه قضائیه اعلام کرد که سال گذشته بیش از ۲۱۵ هزار جلسه دادگاه به صورت الکترونیک برگزار شده و ۸۵ درصد جلسات دادرسی زندانیان نیز به شکل غیرحضوری و مجازی انجام شده است.

این اقدام با هدف کاهش حضور فیزیکی مردم در دادگاه، تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش دسترسی به دادرسی عادلانه اجرایی شده است.