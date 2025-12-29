  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۸ دی ۱۴۰۴، ۷:۲۲

دادرسی مجازی؛ امکان شرکت از خارج کشور در جلسات دادگاه با سامانه ثنا

دادرسی مجازی؛ امکان شرکت از خارج کشور در جلسات دادگاه با سامانه ثنا

با گسترش سامانه‌های دادرسی الکترونیک، شرکت در جلسات دادگاه بدون نیاز به حضور فیزیکی ممکن شد؛ حتی از خارج کشور می‌توان به‌صورت ویدئوکنفرانسی با قاضی ارتباط گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، با توسعه سامانه ثنا و سامانه‌های دادرسی الکترونیک، دیگر نیازی به حضور فیزیکی حتماً در دادگاه نیست. افرادی که در مسافرت خارج از کشور هستند، می‌توانند از طریق سامانه ویدئوکنفرانس به جلسه دادرسی متصل شوند، درخواست خود را به قاضی ارائه کرده و توضیح شرایطشان را ارائه کنند.

صدا و تصویر افراد در این جلسات به صورت واضح برای قاضی قابل مشاهده است و امکان برگزاری دادرسی بدون حضور فیزیکی را فراهم می‌کند.

قوه قضائیه اعلام کرد که سال گذشته بیش از ۲۱۵ هزار جلسه دادگاه به صورت الکترونیک برگزار شده و ۸۵ درصد جلسات دادرسی زندانیان نیز به شکل غیرحضوری و مجازی انجام شده است.

این اقدام با هدف کاهش حضور فیزیکی مردم در دادگاه، تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش دسترسی به دادرسی عادلانه اجرایی شده است.

کد خبر 6703312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • GB ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
      0 0
      پاسخ
      چکار خوبی ،البته امنیتش بسیار بسیار مهم هست ،نشت اونها میتونه علیه امنیت کشور استفاده شود .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها