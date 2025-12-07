به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، کل هزینههایی که بهطور سالانه در قالب طرح سرمایهگذاری پنجساله فولکسواگن بهروزرسانی میشود، اکنون در مقایسه با دورههای پیشین کاهش یافته است؛ این رقم برای فاصله سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ حدود ۱۶۵ میلیارد یورو برآورد شده، در حالی که در برنامه ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸ به ۱۸۰ میلیارد یورو میرسید.
در این مدت، فولکسواگن که برندهای پورشه و آئودی را نیز در اختیار دارد تحت فشار ترکیبی تعرفههای وارداتی آمریکا و رقابت فشرده خودروسازان چینی قرار گرفته است. این شرایط بهویژه در پورشه، که نیمی از فروش خود را از دو بازار آمریکا و چین کسب میکند، تأثیر منفی گذاشته و این برند را به عقبنشینی در بخشی از راهبرد خودروهای برقی وادار کرده است.
الیور بلوم در گفتوگو با روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه زونتاگزایتونگ» تأکید کرده است که تمرکز آخرین برنامه هزینهای بر تقویت حضور در آلمان و اروپا، از جمله در حوزه محصول، فناوری و زیرساخت بوده است. او افزود مذاکرات درباره برنامه کاهش هزینههای گسترده در پورشه تا سال ۲۰۲۶ ادامه دارد.
بلوم که در ژانویه از مدیریت پورشه کنارهگیری میکند تا بر نقش خود در رأس گروه فولکسواگن متمرکز شود، گفت ارزیابی ساخت یک کارخانه جدید آئودی در آمریکا به میزان حمایت مالی احتمالی دولت این کشور بستگی دارد.
او همچنین با اشاره به شرایط چین گفت هرچند انتظار رشد قابلتوجهی برای پورشه در این بازار وجود نداشت، اما امکان بومیسازی تولید در چین و طراحی یک مدل اختصاصی برای این کشور قابل بررسی است.
