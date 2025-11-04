به گزارش خبرگزاری مهر، پورشه، خودروساز مشهور آلمانی در حوزه خودروهای لوکس و پرفورمنس، امسال با فشارهای مالی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. این شرکت تاکنون سه مرتبه پیش‌بینی سود خود را کاهش داده و در سه‌ماهه سوم سال نیز حدود یک میلیارد یورو زیان ثبت کرده؛ اتفاقی که تنها چند روز پس از استعفای ناگهانی اولیور بلوم مدیرعامل ده‌ساله شرکت رسانه‌ای شد.

بلوم که همزمان مدیریت پورشه و فولکس‌واگن را برعهده داشت، سرانجام در پی نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نسبت به توانایی اداره همزمان دو برند بزرگ، از سمت خود کناره گرفت و مایکل لایترز، مدیرعامل سابق مک‌لارن، جایگزین او شد. این تغییر مدیریتی بلافاصله تأثیر مثبت بر سهام پورشه گذاشت.

هرچند پورشه از نظر اندازه در مقایسه با فولکس‌واگن کوچک‌تر است، اما سهم قابل‌توجهی در سود عملیاتی این گروه دارد. این شرکت در سال ۲۰۲۲ تنها ۳۱۴ هزار خودرو فروخت اما بیش از یک‌چهارم سود عملیاتی فولکس‌واگن را تولید کرد. حاشیه سود عملیاتی پورشه طی سال‌های گذشته معمولاً بین ۱۵ تا ۱۸ درصد بوده که از بهترین‌های صنعت محسوب می‌شود؛ با این حال پیش‌بینی می‌شود این رقم امسال به حدود صفر تا دو درصد کاهش یابد. همچنین ارزش بازار پورشه از زمان ورود به بورس طی سه سال گذشته تقریباً نصف شده است.

مایکل لایترز از ابتدای ژانویه با سه چالش کلیدی روبه‌روست. نخستین چالش به بازطراحی استراتژی خودروهای برقی بازمی‌گردد، زیرا استقبال مشتریان از مدل‌های اسپرت برقی کمتر از انتظار بوده است. هدف قبلی شرکت مبنی بر رسیدن به ۸۰ درصد فروش خودروهای برقی تا ۲۰۳۰ عملاً کنار گذاشته شده، اما بازگشت به تولید گسترده مدل‌های بنزینی نیز نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری سنگین خواهد بود.

به عنوان نمونه، مدل محبوب Macan از سال آینده فقط نسخه برقی خواهد داشت و نسخه بنزینی آن تا سال ۲۰۲۸ عرضه نمی‌شود. همچنین تغییر برنامه برای تولید یک SUV جدید به حالت هیبریدی یا بنزینی، موجب افزایش هزینه‌ها و تأخیر چندساله در عرضه شده است.

چالش دوم، بازنگری جدی در فعالیت‌های بازار چین است؛ بازاری که پیش‌تر بزرگ‌ترین مقصد محصولات پورشه بود، اما امسال پیش‌بینی می‌شود فروش در آن تنها حدود ۴۰ هزار دستگاه باشد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ حدود ۹۳ هزار دستگاه بود. ضعف بازار خودروهای لوکس برقی، رقابت از سوی برندهایی چون SU7 شیائومی و نارضایتی مشتریان چینی از سیستم‌های سرگرمی و اطلاعاتی اروپایی، شرکت را وادار به بازبینی استراتژی در چین کرده است.

چالش سوم لایترز، مواجهه با تعرفه‌های جدید ایالات متحده است؛ بازاری که اکنون بزرگ‌ترین بازار پورشه محسوب می‌شود و سال گذشته یک‌چهارم فروش شرکت را تشکیل داد. با وجود نبود کارخانه پورشه در آمریکا، تعرفه ۱۵ درصدی جدید ممکن است حدود ۷۰۰ میلیون یورو از سود سالانه را کاهش دهد. افزایش قیمت خودروها برای جبران این هزینه نیز احتمالاً بر میزان فروش تأثیر منفی خواهد گذاشت.

به طور کلی، لایترز باید در میان فشارهای ناشی از تغییر فناوری، تحولات بازارهای جهانی و چالش‌های تجاری، مسیر بازگشت پورشه به سودآوری و حفظ جذابیت برند را ترسیم کند؛ مسیری که نیازمند تصمیمات دقیق، سرمایه‌گذاری و زمان خواهد بود.