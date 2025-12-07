به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بارانی بیرانوند امروز یکشنبه در جلسه شورای معاونین شهرداری خرمآباد با اشاره به شرایط کنونی کشور و اهمیت ارتقای همبستگی اجتماعی، اظهار داشت: در مقطع فعلی لازم است با تمام توان، ظرفیتها و امکانات موجود در راستای تقویت سرمایه اجتماعی گام برداریم.
وی بیان کرد: این سرمایه اجتماعی امری حیاتی است و همه ما موظفیم برای حفظ و ارتقای آن خدمت صادقانه داشته باشیم.
سرمایه اجتماعی؛ عنصر حفظ وحدت و انسجام
شهردار خرمآباد با بیان اینکه سرمایه اجتماعی یک عنصر مؤثر در حفظ وحدت، انسجام و پیشبرد امور شهری است، افزود: تقویت این سرمایه از مسیر کار و تلاش واقعی امکانپذیر میشود.
وی تأکید کرد: مدیریت شهری باید بتواند مسائل و مشکلات اجتماعی را از طریق اقدامات خدماتی، اجرایی و عمرانی برطرف کند تا مردم به صورت ملموس بهبود شرایط را مشاهده کنند.
رضایتمندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری
بارانی بیرانوند با ارزیابی جایگاه کنونی مدیریت شهری خرمآباد در مقایسه با دورههای گذشته گفت: مجموعه مدیریت شهری امروز در سطح قابل قبولی از نظر رضایتمندی عمومی قرار دارد و شهروندان از عملکردهای اخیر شهرداری رضایت نسبی دارند.
وی اضافه کرد: این رضایتمندی ناشی از تلاش مجموعه شهرداری در بخشهای مختلف خدماتی، عمرانی و اجتماعی است که باید با برنامهریزی دقیق تداوم یابد.
تکمیل پروژهها تا پایان سال
شهردار خرمآباد با اشاره به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و نوروز، بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام شهری تأکید کرد و ادامه داد: پروژههایی که امکان بهرهبرداری آنها تا پایان سال وجود دارد، احصا و در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین از پیشبینی و برنامهریزی برای اجرای مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی و هنری در روزهای پایانی سال خبر داد و گفت: این برنامهها با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و آمادهسازی شهر برای استقبال از نوروز اجرا میشود.
هر هفته یک افتتاح تا پایان سال
شهردار خرمآباد با اشاره به برنامهریزی شهرداری برای تکمیل و بهرهبرداری مستمر از پروژهها، اظهار داشت: مقرر شده است تا پایان سال، هر هفته یک پروژه مهم و اثرگذار در حوزههای مختلف شهری افتتاح شود.
به گفته وی، مجموع این پروژهها به ۱۵ مورد در بخشهای عمرانی، زیرساختی، بازآفرینی و سایر حوزههای خدمات شهری میرسد.
بارانی بیرانوند اعتبار پیشبینیشده برای این طرحها را حدود ۳۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این برنامهریزی کاملاً واقعبینانه است، چراکه پروژههای یادشده بین ۵۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی تأکید کرد که این فهرست شامل پروژههای بزرگ و شاخص عمرانی شهر نیز نمیشود و آنها مسیر اجرایی مستقل خود را دنبال میکنند.
پروژههای بزرگ و تحولات شهری در راه است
شهردار خرمآباد در ادامه به تشریح بخشی از پروژههای مهم و اثرگذار شهری پرداخت و گفت: عملیات عمرانی ساخت دو پل جدید بر روی رودخانه خرمآباد آغاز شده است.
بارانی بیرانوند ادامه داد: همچنین احداث «دروازه ملل» در ورودی شهر بهعنوان یک نماد هویتی و گردشگری در دستور کار قرار گرفته و مراحل اجرایی آن در حال پیشرفت است.
وی از اجرای طرح رفع گره ترافیکی در محدوده بیمارستان شهدای عشایر خبر داد و افزود: احداث پل گردشگری و معمارانه «پیوند» در میدان کیو و اتصال آن به تپه شهدای خرمآباد نیز از پروژههای مهمی است که با هدف ارتقای گردشگری شهری و بهبود دسترسی در حال اجرا است.
بارانی بیرانوند همچنین ادامه پروژه خیابان موازی حافظ را از دیگر طرحهای مهم شهرداری عنوان کرد و افزود: مجموعه این پروژهها نقش تعیینکنندهای در توسعه متوازن، ارتقای رفاه شهروندان و آمادهسازی شهر برای ورود به سال جدید خواهد داشت.
برگزاری «شب فرهنگی خرمآباد» در پایتخت
شهردار خرمآباد در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری برنامه «شب فرهنگی خرمآباد» در تهران خبر داد و اظهار داشت: این برنامه با محوریت معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری خرمآباد، توسط شهرداری تهران برگزار میشود و تمامی هزینههای آن نیز از سوی شهرداری تهران تأمین خواهد شد.
وی افزود: این برنامه در چارچوب طرحهای فرهنگی شهرداری تهران برای استانهای مختلف کشور تدارک دیده شده و فرصت مناسبی برای معرفی هویت فرهنگی لرستان در سطح ملی است.
آغاز تغییرات کالبدی در ۱۱ هکتار پیرامون قلعه فلکالافلاک
بارانی بیرانوند با اشاره به آغاز تحولات کالبدی در محدوده ۱۱ هکتاری اطراف قلعه تاریخی فلکالافلاک، گفت: این تغییرات با همکاری سپاه حضرت ابوالفضل (ع) در حال انجام است و بخشی از مجموعههای متعلق به سپاه در این محوطه جابهجا شدهاند.
وی با تأکید بر حمایت کامل مدیریت ارشد استان از این طرح، افزود: ضرورت دارد این تغییر و تحول در حریم یکی از مهمترین آثار تاریخی کشور در اسرع وقت صورت گیرد تا امکان بهرهبرداری عمومی از این فضا فراهم شود.
لزوم همکاری میراث فرهنگی برای آزادسازی فضاهای پیرامونی
شهردار خرمآباد با بیان اینکه برای عملیاتی شدن این طرح نیازمند همراهی بیشتر ادارهکل میراث فرهنگی هستیم، گفت: مردم سالهاست از فضاهایی که قبلاً تملک شده اما بلااستفاده ماندهاند محروم هستند و باید این ظرفیتها هرچه زودتر در اختیار شهر قرار گیرد.
وی ادامه داد: ایجاد خانه فرهنگ، فضاهای گردشگری، محل برگزاری رویدادهای فرهنگی و سایر کارکردهای اجتماعی در پیرامون قلعه فلکالافلاک از ضرورتهای توسعه شهری است.
بارانی بیرانوند با تأکید بر اینکه مردم باید از این ظرفیت عظیم طبیعی، تاریخی و زیستی بهرهمند شوند، گفت: اگر این مجموعه آمادهسازی شود، فلکالافلاک میتواند به یکی از مهمترین محورهای گردشگری غرب کشور تبدیل شود.
