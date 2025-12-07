به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کاظمی روز یکشنبه در جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری خرم‌آباد با بیان اینکه سیاه‌نمایی هیچ سودی برای مردم به همراه ندارد، اظهار داشت: آنچه مردم از مجموعه مدیریت شهری انتظار دارند، امیدآفرینی و خدمت‌رسانی صادقانه است.

وی افزود: همگان باید تلاش کنند فضای امید و اعتماد عمومی در شهر تقویت شود.

لزوم اطلاع‌رسانی شفاف از پروژه‌های عمرانی

رئیس شورای شهر خرم‌آباد با اشاره به ضرورت تبیین و اطلاع‌رسانی مؤثر درباره پروژه‌های عمران شهری، عنوان کرد: پروژه‌های شهری باید به درستی برای مردم معرفی و تشریح شود تا جامعه نسبت به اقدامات و فعالیت‌های مدیریت شهری آگاه باشد.

وی تأکید کرد: شهرداری باید با بهره‌گیری از اقدامات حقوقی، مانع از سیاه‌نمایی‌های غیرمنصفانه شود؛ چراکه هر اقدامی که شأن شهر و مردم را تنزل دهد قابل قبول نیست.

نظارت میدانی جهادی بر پروژه‌ها

کاظمی در ادامه بر اهمیت حضور میدانی شهردار و مدیران شهری در روند اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: نظارت‌ها باید از پشت میز فاصله بگیرد و حضوری، میدانی و با نگاه جهادی انجام شود تا مشکلات احتمالی به‌موقع شناسایی و رفع شوند.

ضرورت توانمندسازی و آموزش مستمر کارکنان

رئیس شورای شهر خرم‌آباد با اشاره به ضعف ساختاری در حوزه آموزش پرسنل شهرداری، اظهار داشت: اگرچه شهرداری خرم‌آباد از لحاظ بودجه در رتبه‌های پایین قرار دارد، اما نباید در حوزه آموزش نیز آخر باشد.

وی افزود: توانمندسازی، آموزش حرفه‌ای و ارتقای مهارت کارکنان باید به صورت مستمر اجرا شود تا کارآمدی مجموعه مدیریت شهری افزایش یابد.

راه‌اندازی سامانه شفافیت شهرداری

کاظمی از لزوم ایجاد سامانه شفافیت در شهرداری خرم‌آباد خبر داد و تأکید کرد: راه‌اندازی این سامانه ضروری است تا عملکرد شهرداری برای مردم و ناظران قابل مشاهده و ارزیابی باشد.

وی گفت: شفافیت، پاسخگویی و دسترسی آزاد به اطلاعات شهری، پایه‌های اصلی اعتماد عمومی است و شهرداری باید این مسیر را هرچه سریع‌تر فعال و عملیاتی کند.

لزوم بهره‌گیری از ظرفیت مدیران استانی

رئیس شورای شهر خرم‌آباد با اشاره به نقش مهم مدیران استانی در پیشبرد امور شهری، اظهار داشت: مجموعه مدیران استانی نعمتی برای این شهر هستند و باید از ظرفیت و همراهی آنان در حوزه‌های اجرایی، عمرانی و خدمات‌رسانی به مردم نهایت استفاده را کرد.

وی افزود: مدیریت ارشد استان در حمایت از مجموعه مدیریت شهری واقعاً سنگ تمام گذاشته و باید بتوانیم با هماهنگی بیشتر از این ظرفیت ارزشمند برای ارتقای خدمات شهری بهره‌مند شویم.

بازگشایی معبر مخابرات در جنوب خرم‌آباد

کاظمی در ادامه سخنان خود از آغاز روند بازگشایی معبر «مخابرات» در جنوب شهر خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، هفت تا هشت محله مهم منطقه از بن‌بست خارج می‌شوند و دسترسی‌های شهری به طور قابل‌توجهی بهبود پیدا می‌کند.

وی افزود: عملیات اجرایی این اقدام طی هفته‌های آتی آغاز خواهد شد و یکی از گره‌های قدیمی و مزمن ترافیکی این بخش از شهر برطرف می‌شود.