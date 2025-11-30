مدیریت شهری باید خود را به رویکردهای نوین و دانش روز تجهیز کند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بارانی بیرانوند امروز یکشنبه در آئین رونمایی از پوستر رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در سخنانی با تأکید بر اینکه مدیران شهری باید خود را با رویکردهای نوین، دانش روز و تکنولوژی جدید تجهیز کنند، اظهار داشت: در این صورت میتوانند پاسخگوی نیاز و چالش جدید شهری باشند.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت فضای مجازی و اینکه فضای مجازی امروز یک فضای واقعی است، عنوان کرد: در این راستا توجه به این حوزه بسیار ضروری است.
شهردار خرمآباد در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه جنگ اصلی در دنیا امروز، جنگ روایتها است، تصریح کرد: اگر در عرصه روایتگری فعال نباشیم، به طور حتم نتیجه را واگذار کردهایم، در شرایط امروز روایتگری تعیینکننده است چرا که بعضی مواقع ظالم خود را مظلوم جلوه میدهد.
بارانی بیرانوند همچنین هوش مصنوعی را یکی از محورهای مهم و تحول در زندگی مردم عنوان کرد و گفت: امروز هوش مصنوعی در تمام حوزهها، تأثیرگذار شده و آینده مدیریت شهری را هم شکل میدهد.
وی در ادامه تجمیع ظرفیتهای علمی و فناوری را از مهمترین وظایف شهرداریها عنوان کرد و بیان داشت: شهرداریها نهتنها در حوزههای فرهنگی و اجتماعی، در عرصههای فناوری و دانش نیز ورود جدی پیدا کردهاند.
شهردار خرمآباد با تأکید بر لزوم تعامل و همکاری بینبخشی در دستگاههای اجرایی و همچنین موفقیتهای این امر در حوزه مدیریت شهری، تصریح کرد: اقدامات صورتگرفته در این حوزه طی سالهای اخیر نتیجه تحقق همین امر بوده است.
