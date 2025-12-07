  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

اجرای ۴ پروژه روشنایی در محورهای خراسان جنوبی برای افزایش ایمنی

اجرای ۴ پروژه روشنایی در محورهای خراسان جنوبی برای افزایش ایمنی

بیرجند-معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای ۴ پروژه روشنایی طولی و نقطه‌ای در محورهای خراسان جنوبی برای افزایش ایمنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد فرخی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در جهت ارتقای محورهای خراسان جنوبی به ویژه تقاطع‌های دارای تصادفات و مقاطع مه گیر، طی ۸ ماهه سال جاری ۴ پروژه روشنایی نقطه‌ای و طولی به جاده‌های استان افزوده شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در راستای ارتقای ایمنی تردد در محورهای استان اجرای روشنایی در ۵ مقطع دیگر در حال انجام است.

فرخی تصریح کرد روشنایی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی از جمله عوامل مهم در ارتقای ایمنی تردد، به ویژه در ساعات تاریکی شب و در شرایط جوی نامساعد است که این امر با کاهش چشمگیر تصادفات رانندگی افزایش هوشیاری رانندگان و بهبود دید آنها در جاده‌ها نقش آفرینی می‌کند.

کد خبر 6680489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها