به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرخی ظهر چهارشنبه در گفت و گو با رسانهها از اجرای بیش از ۱۹ کیلومتر روشنایی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و افزود: این اقدام در راستای ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی انجام شده است.
وی با بیان اینکه با تمرکز بر تقاطعهای پرحادثه و مقاطع مهگیر، این پروژه در نیمه نخست امسال به بهرهبرداری رسید، تداوم این گونه اقدامات برای افزود: تأمین ایمنی هرچه بیشتر مسافران و کاهش آمار تصادفات در استان از اهمیت ویژهای برخوردار بوده که همواره مورد توجه است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی با بیان اینکه ۱۲ کیلومتر روشنایی دیگر در دست اقدام است، اظهار داشت: روشنایی جادهها به عنوان یک شریان حیاتی، نقش بیبدیلی در کاهش تلفات جادهای، افزایش هوشیاری رانندگان و بهبود دید در شب و شرایط نامساعد جوی ایفا میکند.
