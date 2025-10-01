  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

تقویت ایمنی جاده‌های خراسان جنوبی با اجرای ۱۹ کیلومتر روشنایی

تقویت ایمنی جاده‌های خراسان جنوبی با اجرای ۱۹ کیلومتر روشنایی

بیرجند- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای بیش از ۱۹ کیلومتر روشنایی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرخی ظهر چهارشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها از اجرای بیش از ۱۹ کیلومتر روشنایی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و افزود: این اقدام در راستای ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی انجام شده است.

وی با بیان اینکه با تمرکز بر تقاطع‌های پرحادثه و مقاطع مه‌گیر، این پروژه در نیمه نخست امسال به بهره‌برداری رسید، تداوم این گونه اقدامات برای افزود: تأمین ایمنی هرچه بیشتر مسافران و کاهش آمار تصادفات در استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که همواره مورد توجه است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه ۱۲ کیلومتر روشنایی دیگر در دست اقدام است، اظهار داشت: روشنایی جاده‌ها به عنوان یک شریان حیاتی، نقش بی‌بدیلی در کاهش تلفات جاده‌ای، افزایش هوشیاری رانندگان و بهبود دید در شب و شرایط نامساعد جوی ایفا می‌کند.

کد خبر 6608165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها