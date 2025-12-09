به گزارش خبرنگار مهر، سجاد احمدی شاهرخت ظهر سهشنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به نقش حیاتی علائم راهنمایی و مسیریابی در کاهش سوانح و تسهیل تردد، اظهار داشت: تشخیص و تعیین مسیر صحیح در جادهها از مهمترین عوامل کمککننده به کاربران جادهای است تا ترددی ایمن و بدون مشکل داشته باشند.
وی ادامه داد: بر این اساس، این اداره کل برای ارتقای ایمنی محورهای تحت پوشش، اقداماتی چون خطکشی، نصب تابلو، اصلاح شیب شیروانی و سایر فعالیتهای راهداری را بهصورت مستمر انجام میدهد.
وی با اشاره به جزئیات عملکرد هشت ماهه نخست سال جاری، گفت: در این بازه زمانی، هزار و ۵۸۷ کیلومتر خطکشی، همچنین طراحی، ساخت، جانمایی و نصب پنج هزار و ۶۸۲ عدد انواع تابلوهای اخطاری، انتظامی و علائم در جادههای استان انجام شده است.
احمدی شاهرخت به دیگر اقدامات انجام شده نیز اشاره کرد و افزود: ۴۷۱ متر مربع تابلو اطلاعاتی بهسازی و نصب شده، هفت هزار و ۲۰۰ متر حفاظ جانمایی شده و ۱۵۹ نقطه دماغهای نیز ایمنسازی شده است.
رئیس اداره ایمنی راههای خراسان جنوبی بیان کرد: در راستای ارتقای ایمنی و اصلاح بخشهای حادثهخیز جادهها، این اداره کل در مدت یادشده موفق به اصلاح شیب شیروانی در بیش از ۷۴ کیلومتر از محورهای استان نیز شده است.
وی بیان کرد: اجرای این حجم از پروژههای ایمنسازی گامی مؤثر در جهت کاهش حوادث جادهای و افزایش ایمنی تردد مسافران و حمل بار در شبکه راههای خراسان جنوبی به شمار میرود.
نظر شما