اجرای پروژه‌های گسترده ایمن‌سازی در جاده‌های خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای پروژه‌های گسترده شامل خط‌کشی بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر در محورهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد احمدی شاهرخت ظهر سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به نقش حیاتی علائم راهنمایی و مسیریابی در کاهش سوانح و تسهیل تردد، اظهار داشت: تشخیص و تعیین مسیر صحیح در جاده‌ها از مهم‌ترین عوامل کمک‌کننده به کاربران جاده‌ای است تا ترددی ایمن و بدون مشکل داشته باشند.

وی ادامه داد: بر این اساس، این اداره کل برای ارتقای ایمنی محورهای تحت پوشش، اقداماتی چون خط‌کشی، نصب تابلو، اصلاح شیب شیروانی و سایر فعالیت‌های راهداری را به‌صورت مستمر انجام می‌دهد.

وی با اشاره به جزئیات عملکرد هشت ماهه نخست سال جاری، گفت: در این بازه زمانی، هزار و ۵۸۷ کیلومتر خط‌کشی، همچنین طراحی، ساخت، جانمایی و نصب پنج هزار و ۶۸۲ عدد انواع تابلوهای اخطاری، انتظامی و علائم در جاده‌های استان انجام شده است.

احمدی شاهرخت به دیگر اقدامات انجام شده نیز اشاره کرد و افزود: ۴۷۱ متر مربع تابلو اطلاعاتی به‌سازی و نصب شده، هفت هزار و ۲۰۰ متر حفاظ جانمایی شده و ۱۵۹ نقطه دماغه‌ای نیز ایمن‌سازی شده است.

رئیس اداره ایمنی راه‌های خراسان جنوبی بیان کرد: در راستای ارتقای ایمنی و اصلاح بخش‌های حادثه‌خیز جاده‌ها، این اداره کل در مدت یادشده موفق به اصلاح شیب شیروانی در بیش از ۷۴ کیلومتر از محورهای استان نیز شده است.

وی بیان کرد: اجرای این حجم از پروژه‌های ایمن‌سازی گامی مؤثر در جهت کاهش حوادث جاده‌ای و افزایش ایمنی تردد مسافران و حمل بار در شبکه راه‌های خراسان جنوبی به شمار می‌رود.

