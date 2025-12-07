به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی صبح یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه قروه اظهار داشت: امروز نماینده مردم باید صدای همه گروه‌ها، جریان‌ها و احزاب باشد و از ظرفیت‌های متنوع جامعه برای توسعه استفاده کند.

وی با اشاره به گفتمان رسمی دولت در دوره جدید افزود: حرکت در چارچوب این گفتمان تعارضی با منافع عمومی ندارد و هدف آن ایجاد وفاق و همگرایی برای بهره‌گیری از تمام توان شهرستان است.

جوانمردی بحران آب را یکی از چالش‌های جدی دانست و خطاب به اصحاب رسانه گفت: انتظار داریم رسانه‌ها افکار عمومی را نسبت به شرایط واقعی آب در شهرستان آگاه کنند تا اقدامات ضروری در این حوزه با همراهی مردم انجام شود.

فرماندار قروه با اشاره به نشست‌های اخیر با مدیران آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی بیان کرد: بر اساس این هماهنگی‌ها مقرر شد الگوی کشت توسط جهاد کشاورزی اعلام شده و نظارت بر چاه‌های حفاری‌شده تشدید شود و از این پس در صورت خشک‌شدن چاه‌ها، صدور مجوز حفاری جدید ممنوع خواهد بود.

اراضی کشاورزی متناسب با سیاست‌های دولت مدیریت شوند

وی اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون بهره‌برداری را از الزامات دانست و گفت: طبق قانون، اراضی کشاورزی باید متناسب با سیاست‌های دولت مدیریت شوند و بهره‌برداران نیز ملزم به رعایت دوره‌های آیش هستند و این موضوع با هدف بازگرداندن توان خاک و جلوگیری از هدررفت منابع دنبال می‌شود.

جوانمردی با اشاره به همکاری با خانه کشاورز و سازمان‌های مردم‌نهاد افزود: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا اراضی مجاور زمین‌های فرسوده ارزیابی و ارزش‌گذاری شوند و امکان بهره‌برداری و اجاره آنها برای کشاورزان فراهم شود و این اقدام هم به مدیریت برداشت آب کمک می‌کند و هم مانع آسیب به تولید می‌شود.

فرماندار قروه حوزه محیط زیست را از دیگر محورهای مهم مدیریت شهرستان عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخی تصمیمات گذشته مانند تعیین شهرک صنعتی آوانگان به‌عنوان محل استقرار صنایع آلاینده کشور، تهدید جدی برای محیط زیست بوده است و چنین تصمیماتی در حالی اتخاذ شده که مردم شهرستان هزینه‌های آن را پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: در حوزه پسماندهای شهری و روستایی نیز دهیاری‌ها و شهرداری‌ها باید اولویت اعتبارات خود را به ساماندهی و جانمایی صحیح پسماند اختصاص دهند؛ زیرا این موضوع مستقیماً بر سلامت و کیفیت زندگی مردم تأثیرگذار است.

بهره‌مندی دو درصدی جمعیت قروه از منابع معدنی

جوانمردی تصریح کرد: از جمعیت ۱۵۰ هزار نفری شهرستان، تنها حدود ۲ هزار نفر به‌صورت مستقیم از منابع معدنی بهره‌مند می‌شوند؛ در حالی که بخش بزرگی از سود حاصل از معادن، توسط افراد غیربومی یا گروه‌های خاص برداشت می‌شود. این روند باید اصلاح شود.

وی با اشاره به ضرورت تعامل اجتماعی گفت: برای پیگیری مطالبات اساسی نباید موضوعات را به سطح جابه‌جایی مدیران تقلیل داد و معیار ما عملکرد و همراهی با سیاست‌های توسعه‌ای شهرستان است.

فرماندار قروه به اقدامات اخیر در حوزه امنیت اجتماعی نیز اشاره کرد و افزود: با همکاری نیروی انتظامی و بهزیستی، ۲۰ نفر از معتادان متجاهر جمع‌آوری و به مرکز ماده ۱۶ منتقل شده‌اند و تلاش داریم فضای روانی شهر امن و آرام باشد.

وی با تأکید بر اهمیت روایت صحیح در فضای رسانه‌ای، اظهار داشت: امروز جنگ روایت‌هاست و باید واقعیت‌ها را دقیق و روشن برای مردم تبیین کرد و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای می‌توانند پیش‌قراول بازتاب روایت درست باشند.

جوانمردی در پایان گفت: در همه تصمیمات، مشورت با اهالی رسانه و نخبگان را ضروری می‌دانم و از دیدگاه‌های کارشناسی استفاده خواهیم کرد.