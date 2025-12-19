  1. استانها
فرماندار قروه:روابط عمومی‌ها نقش کلیدی در فضای مجازی واعتمادسازی دارند

قروه- فرماندار قروه با تأکید بر ضرورت نگاه حرفه‌ای به حوزه روابط عمومی گفت: توجه به فضای مجازی و همراهی رسانه‌ها، به‌ویژه در آستانه انتخابات، نقش مهمی در اعتمادسازی و مشارکت اجتماعی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی شامگاه پنجشنبه در نشست شورای روابط عمومی شهرستان قروه که با حضور اعضای این شورا در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با قدردانی از نقش و جایگاه فعالان رسانه‌ای در ادارات شهرستان، توجه ویژه به فضای مجازی و برخورد حرفه‌ای با مقوله روابط عمومی را ضروری دانست و بر لزوم احترام به تمامی دست‌اندرکاران حوزه رسانه در هر سطح و جایگاهی تأکید کرد.

وی با اشاره به سرمایه‌های انسانی موجود در شهرستان قروه، این ظرفیت را فرصتی مهم برای پیشرفت امور و تسهیل در پیگیری مطالبات دانست و افزود: قروه علاوه بر برخورداری از منابع معدنی و ظرفیت‌های خدادادی، از نیروی انسانی توانمند در سطوح مختلف مدیریتی در سطح کشور بهره‌مند است که این موضوع یک فرصت بزرگ و ارزشمند برای توسعه شهرستان به شمار می‌رود.

جوانمردی در ادامه سخنان خود به موضوع انتخابات اشاره کرد و خواستار همکاری و همراهی رسانه‌ها و روابط عمومی ادارات برای برگزاری انتخاباتی پرشور و باشکوه شد و گفت: طبق قانون اساسی، حق انتفاع و مشارکت مردم یک امر طبیعی است که باید هم از سوی مردم و هم از سوی مسئولان مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

در ادامه این نشست، اعضای شورای روابط عمومی شهرستان قروه نیز دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کردند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موضوع آلاینده‌های صنعتی، مسئولیت‌های اجتماعی معادن، استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان، بحران آب و محیط زیست و همچنین حقوق شهروندی اشاره کرد.

