به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی شامگاه پنجشنبه در نشست شورای روابط عمومی شهرستان قروه که با حضور اعضای این شورا در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با قدردانی از نقش و جایگاه فعالان رسانه‌ای در ادارات شهرستان، توجه ویژه به فضای مجازی و برخورد حرفه‌ای با مقوله روابط عمومی را ضروری دانست و بر لزوم احترام به تمامی دست‌اندرکاران حوزه رسانه در هر سطح و جایگاهی تأکید کرد.

وی با اشاره به سرمایه‌های انسانی موجود در شهرستان قروه، این ظرفیت را فرصتی مهم برای پیشرفت امور و تسهیل در پیگیری مطالبات دانست و افزود: قروه علاوه بر برخورداری از منابع معدنی و ظرفیت‌های خدادادی، از نیروی انسانی توانمند در سطوح مختلف مدیریتی در سطح کشور بهره‌مند است که این موضوع یک فرصت بزرگ و ارزشمند برای توسعه شهرستان به شمار می‌رود.

جوانمردی در ادامه سخنان خود به موضوع انتخابات اشاره کرد و خواستار همکاری و همراهی رسانه‌ها و روابط عمومی ادارات برای برگزاری انتخاباتی پرشور و باشکوه شد و گفت: طبق قانون اساسی، حق انتفاع و مشارکت مردم یک امر طبیعی است که باید هم از سوی مردم و هم از سوی مسئولان مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

در ادامه این نشست، اعضای شورای روابط عمومی شهرستان قروه نیز دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کردند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موضوع آلاینده‌های صنعتی، مسئولیت‌های اجتماعی معادن، استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان، بحران آب و محیط زیست و همچنین حقوق شهروندی اشاره کرد.