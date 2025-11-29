  1. استانها
  2. کردستان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

جوانمردی: مدیران دستگاه‌های اجرایی برای بازسازی اعتماد عمومی تلاش کنند

جوانمردی: مدیران دستگاه‌های اجرایی برای بازسازی اعتماد عمومی تلاش کنند

قروه- فرماندار قروه گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با تلاش مضاعف برای بازسازی اعتماد عمومی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قروه با بیان اینکه سرمایه اجتماعی باید تقویت شود، تأکید کرد: ضروری است مدیران دستگاه‌های اجرایی با تلاش مضاعف برای بازسازی و تقویت اعتماد عمومی اقدام کنند.

جوانمردی گفت: هیچ مدیرکل یا دستگاهی نباید بدون هماهنگی فرمانداری نسبت به تغییرات مدیریتی در شهرستان اقدام کند و ما بر اساس خرد جمعی تصمیم می‌گیریم و اجازه نخواهیم داد تصمیمات هیجانی معضل جدیدی ایجاد کند.

فرماندار قروه وضعیت منابع آب شهرستان را بسیار نگران‌کننده توصیف کرد و افزود: حفر چاه‌های غیرمجاز معضلی در بحران آب شده و شرکت‌های مرتبط نیز خود به یک معضل تبدیل شده و به‌جای کنترل برداشت، بعضاً مشوق تخلف شده‌اند.

وی با اشاره به ناکارآمدی الگوهای کشت در منطقه گفت: مرکز تحقیقات کشاورزی باید مشخص کند چه محصولی باید کاشته شود و ادامه کاشت بی‌رویه سیب‌زمینی یا مصرف بی‌ضابطه آب، نه‌تنها مقرون‌به‌صرفه نیست، بلکه آینده شهرستان را با بحران اجتماعی و زیست‌محیطی روبه‌رو می‌کنند.

وی اعلام کرد: بر اساس قانون، برخی زمین‌هایی که سال‌هاست به صورت کم‌بازده بهره‌برداری می‌شوند می‌تواند به‌صورت آیش مدیریت شود و زمین‌های مجاور با سازوکار اجاره تحت نظارت بهره‌برداری شوند. وضع موجود دیگر قابل ادامه نیست.

پیگیری پروژه انتقال آب و درخواست کمک از نهادهای فرادستی

فرماندار قروه با اشاره به مشکلات اعتباری طرح انتقال آب گفت: با رایزنی‌هایی که با قرارگاه خاتم انجام داده‌ایم، قول تأمین لوله‌ها بدون هزینه اضافه برای دولت داده شده است و امیدواریم این همکاری بخشی از نگرانی جدی ما درباره آینده آب شهرستان را کاهش دهد.

جوانمردی، اظهار کرد: همه ما کارگزاران نظام جمهوری اسلامی هستیم و باید در خط سیاست‌های کلان رهبری حرکت کنیم و تنها با هم‌افزایی می‌توان از بحران‌ها عبور کرد.

کد خبر 6672084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها