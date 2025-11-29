به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قروه با بیان اینکه سرمایه اجتماعی باید تقویت شود، تأکید کرد: ضروری است مدیران دستگاه‌های اجرایی با تلاش مضاعف برای بازسازی و تقویت اعتماد عمومی اقدام کنند.

جوانمردی گفت: هیچ مدیرکل یا دستگاهی نباید بدون هماهنگی فرمانداری نسبت به تغییرات مدیریتی در شهرستان اقدام کند و ما بر اساس خرد جمعی تصمیم می‌گیریم و اجازه نخواهیم داد تصمیمات هیجانی معضل جدیدی ایجاد کند.

فرماندار قروه وضعیت منابع آب شهرستان را بسیار نگران‌کننده توصیف کرد و افزود: حفر چاه‌های غیرمجاز معضلی در بحران آب شده و شرکت‌های مرتبط نیز خود به یک معضل تبدیل شده و به‌جای کنترل برداشت، بعضاً مشوق تخلف شده‌اند.

وی با اشاره به ناکارآمدی الگوهای کشت در منطقه گفت: مرکز تحقیقات کشاورزی باید مشخص کند چه محصولی باید کاشته شود و ادامه کاشت بی‌رویه سیب‌زمینی یا مصرف بی‌ضابطه آب، نه‌تنها مقرون‌به‌صرفه نیست، بلکه آینده شهرستان را با بحران اجتماعی و زیست‌محیطی روبه‌رو می‌کنند.

وی اعلام کرد: بر اساس قانون، برخی زمین‌هایی که سال‌هاست به صورت کم‌بازده بهره‌برداری می‌شوند می‌تواند به‌صورت آیش مدیریت شود و زمین‌های مجاور با سازوکار اجاره تحت نظارت بهره‌برداری شوند. وضع موجود دیگر قابل ادامه نیست.

پیگیری پروژه انتقال آب و درخواست کمک از نهادهای فرادستی

فرماندار قروه با اشاره به مشکلات اعتباری طرح انتقال آب گفت: با رایزنی‌هایی که با قرارگاه خاتم انجام داده‌ایم، قول تأمین لوله‌ها بدون هزینه اضافه برای دولت داده شده است و امیدواریم این همکاری بخشی از نگرانی جدی ما درباره آینده آب شهرستان را کاهش دهد.

جوانمردی، اظهار کرد: همه ما کارگزاران نظام جمهوری اسلامی هستیم و باید در خط سیاست‌های کلان رهبری حرکت کنیم و تنها با هم‌افزایی می‌توان از بحران‌ها عبور کرد.