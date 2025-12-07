به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری انجمن پخش دارو و مکمل، روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴، برگزار شد.

در این نشست که مدیرانی از سازمان غذا و دارو نیز حضور داشتند، اکبر عبداللهی‌اصل مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: اخیراً مصوبه‌هایی داریم که سهم دارو و تجهیزات را کم می‌کنند و ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی را به ۲.۹ میلیارد دلار می‌رسانند.

وی افزود: متأسفانه در داخل برخی دنبال زدن زنجیره دارویی کشور هستند.

عبداللهی‌اصل گفت: چند صدایی‌ها، باعث می‌شود دولت و مجلس در تصمیم گیری ها دچار خطا شوند.

وی افزود: مشکلات صنعت دارو در انتقال پول است و آنچه به دارو و تجهیزات اختصاص پیدا کرده است، نصف آن بعد از مکانیسم ماشه، انتقال پیدا نکرده است.

مدیرکل دارو ادامه داد: موجودی دارو در سطح داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و کارخانجات، در حال کاهش است.

وی افزود: میانگین سرانه مصرف دارو در اتحادیه اروپا زیر ۵۰۰ یورو نیست و سرانه ما زیر ۵۰ دلار است.

عبداللهی‌اصل گفت: جلوی داروهای جدید و گران قیمت را می‌گیریم و می‌گوئیم پول نداریم. اما همین داروها به شکل قاچاق می‌آید.

وی افزود: نظام سلامت ما خیلی قدیمی است و پزشک ما نباید دست در جیب بیمار کند. تا زمانی که این شیوه نظام سلامت اصلاح نشود، مشکلات پابرجا خواهند ماند.

عبداللهی‌اصل گفت: ۵۴۰ قلم دارو، اولویت اول ما برای تأمین است. در حال حاضر ۲۱ قلم داروی بیمارستانی دچار کمبود شده و آنها را نداریم.

وی ادامه داد: ۱۹۵ قلم دارو موجودی زیر یک ماه، ۳۶۰ قلم زیر دو ماه و ۲۷۰ قلم زیر سه‌ماه است که می‌تواند خطرناک باشد.

سیدابراهیم هاشمی رئیس هیئت‌مدیره انجمن پخش دارو و مکمل گفت: در شرایط بسیار سخت مالی قرار داریم که کل زنجیره تأمین دارو درگیر آن است.

وی افزود: ما باید همراه با سازمان غذا و دارو، تلاش کنیم که دارو به سهولت به دست مردم و بیماران برسد.

هاشمی ادامه داد: ۳۱.۵ همت حجم مطالبات انجمن از دانشگاه‌های علوم پزشکی و مجموعاً ۴۷ همت است.

وی افزود: در واقع، ۱۵۷ همت طلب مجموعه پخش از بازار دارویی کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ است.

هاشمی گفت: دارو، تنها کالایی است که به این شکل عرضه می‌شود و باید برای سه ماه پایانی سال، به فکر تأمین دارو باشیم.

وی افزود: در ابتدا باید حمایت درستی از داروخانه‌ها صورت بگیرد و سپس، بانک‌ها بایستی شرایط اعطای تسهیلات به زنجیره تأمین دارو را فراهم کند.

هاشمی گفت: متأسفانه سازمان غذا و دارو، مسئولیتی در این بخش ندارد، اما پاسخگوی مشکلات است.

وی افزود: ما به لحاظ رفتار عملکردی مکلف به اجرا هستیم، اما مشکل اصلی، موضوع نقدینگی ارزی و ریالی در زنجیره تأمین دارو است.

هاشمی گفت: امیدواریم برای سال آینده، دچار مشکل تأمین نقدینگی نشویم.

وی با اشاره به دریافت ۴۳ همت از مطالبات وزارت بهداشت از سازمان تأمین اجتماعی، افزود: متأسفانه هنوز پولی از این محل به مطالبات دارو و تجهیزات پرداخت نشده و جای دیگری هزینه شده است.

شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: پایان مرداد ۱۴۰۴، جلسه‌ای در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد که مدیران تأمین اجتماعی گفتند کل بدهی به زنجیره را صفر می‌کنند، اگر مطالبات آنها از دولت از طریق اوراق دریافت کنند. اما، چنین اتفاقی نیفتاده و بخش‌هایی از این پول در جاهای دیگر هزینه می‌شود.

وی افزود: شب گذشته مطالبات تیرماه داروخانه‌ها پرداخت شد و تأمین اجتماعی از سهم اعتبارات بیمه حدود ۱۰ همت بدهی به داروخانه‌ها دارد.

کلانتری ادامه داد: حدود ۷۰ درصد توزیع دارو توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و هر بار که در بخش ارزی دچار نوسان می‌شویم، حدود ۴۰ تا ۵۰ همت ضرر به داروخانه‌ها تحمیل می‌شود.

وی افزود: متأسفانه قفسه و انبار داروخانه‌ها در چند ماه گذشته لاغرتر شده و ذخیره استراتژیک را از دست می‌دهیم.

کلانتری ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، تأمین دارو در سه ماه پایانی سال دچار مشکل خواهد شد.

وی گفت: الان نمی‌دانیم بیمه تأمین اجتماعی چگونه می‌خواهد مطالبات ماه‌های مرداد و شهریور را در سه ماه پایانی سال پرداخت کند.