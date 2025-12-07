  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

خودروی قاچاق در گناوه توقیف شد

گناوه- فرمانده انتظامی شهرستان گناوه گفت: یک دستگاه خودروی قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال با پلاک جعلی در این شهرستان توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن غضنفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کارشناسان خبره پلیس راهور شهرستان حین رصد و پایش مستمر خودروها در سطح شهر به یک دستگاه خودروی بی. ام. و مشکوک که پس از بررسی دقیق مشخص شد پلاک خودرو به صورت ماهرانه و فریبنده‌ای جعل و بر روی خودرو نصب شده است.

وی افزود: در بررسی تکمیلی توسط کارشناسان پلیس آگاهی و راهور مشخص شد این خودرو از مبادی غیرمجاز به صورت قاچاقی وارد کشور و با نصب پلاک جعلی تردد داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه با اشاره به ارزش ۸۰ میلیارد ریالی این خودرو گفت: در این خصوص مالک خودرو دستگیر و به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

