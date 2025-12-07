به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری راشا تودی، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گزارش داد که اسحاق عمیت رئیس کنونی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی و ۳ تن از رؤسای سابق این دادگاه هشدار دادند که اسرائیل به سرعت به سمت یک رژیم استبدادی مبتنی بر حکومت فردی پیش می‌رود.

اسحاق عمیت در سخنرانی خود در کنفرانس انجمن حقوق عمومی، وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی را «انحطاط دموکراتیک» خواند و نسبت به «تلاش‌های سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده برای تحریم جلسات دادگاه و مختل کردن کار آن» هشدار داد.

از سوی دیگر، آهارون باراک، رئیس سابق دادگاه عالی رژیم صهیونیستی نیز وضعیت را «بدتر از آن چیزی که به نظر می‌رسد» توصیف کرد و گفت که تفکیک قوا کاملاً از بین رفته است و نخست‌وزیر بر کابینه و کنست کنترل دارد و حاکمیت عملاً به یک حکومت فردی تبدیل شده است.

باراک هشدار داد که دموکراسی یک شبه به دیکتاتوری تبدیل نمی‌شود، بلکه به تدریج فرو می‌ریزد.

استر حیوت، اولین زنی که ریاست دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را بر عهده گرفته بود، نیز نسبت به پسرفت خطرناک در قواعد بازی دموکراتیک هشدار داد.

اوزی فوگلمن رئیس اسبق دادگاه عالی نیز تاکید کرد که اصلاحات قانونی اخیر با هدف کاهش اختیارات دادستان کل و تبدیل نظام قضائی به ابزاری در دست قوه مجریه انجام می‌شود.

هشدارهای رؤسای دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در بحبوحه تشدید بحران سیاسی و قانونی در اسرائیل مطرح می‌شود.

دان حالوتس رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز پیش از این بارها هشدار داده بود که رژیم صهیونیستی در مسیری خطرناک به سمت فروپاشی دموکراسی پیش می‌رود.

تامیر پاردو، رئیس سابق موساد نیز هشدار داد که رفتارهای کابینه فعلی پایه‌های نظام دموکراتیک را تضعیف می‌کند.

ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی نیز کابینه نتانیاهو را «خطرناک‌ترین کابینه در تاریخ رژیم صهیونیستی» توصیف کرد و گفت که تحولات کنونی فروپاشی عمدی دموکراسی و تلاشی برای انحصار قدرت است.