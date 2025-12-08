«تونی بلر» از هیئت صلح پیشنهادی ترامپ کنار گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس از فهرست نامزدهای عضویت «هیئت صلح» پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا در غزه کنار گذاشته شد.

بر اساس اعلام این رسانه، کشورهای عربی با توجه به نقش نخست وزیر سابق انگلیس در جنگ عراق در سال ۲۰۰۳، با حضور وی مخالفت کردند و او را از هیئت صلح پیشنهادی کنار گذاشتند؛ اکنون انتظار می‌رود وی به کمیته اجرایی کوچک‌تری بپیوندد.

هنگامی که ترامپ در اواخر سپتامبر طرح ۲۰ ماده‌ای خود را برای اداره غزه پس از جنگ اعلام کرد، بلر تنها چهره‌ای بود که آشکارا با این شورا در ارتباط بود.

در آن زمان، رئیس جمهور آمریکا وی را به عنوان یک نامزد قوی توصیف کرد و گفت که او را تحسین می‌کند.

بلر همچنین از آمادگی خود برای عضویت در این نهاد که ترامپ قصد دارد ریاست آن را بر عهده بگیرد، خبر داده بود.