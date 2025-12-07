خریدهای اعتباری بازیگر جدید و پیشتاز جمعه سیاه ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آروان کلاد، داده‌های تجمیعی CDN آروان‌کلاد نشان می‌دهد که هم‌زمان با جمعه سیاه (Black Friday) ترافیک فروشگاه‌های اینترنتی افزایش ۴.۶۳ برابری نسبت به هفته قبل (جمعه سی آبان) را تجربه کرده‌اند.

نکته جالب توجه جمعه‌ی سیاه امسال، پیش‌تازی خریدهای اعتباری بوده است که با رشدی بیش از چهار برابر روبه‌رو بودند.

این داده‌ها حاصل بررسی «میزان ترافیک» انواع فروشگاه‌های آنلاین است که ترافیک کاربران آن‌ها از شبکه‌ی توزیع محتوای آروان عبور می‌کند.

ترافیک کمپین‌های جمعه‌ی سیاه این سایت‌ها، از ساعت ده شب پنج‌شنبه تا دوازده‌ونیم نیمه شب جمعه، ۱.۵ برابر افزایش داشته و بعد از یک افت نسبی، از ساعت نه و نیم صبح جمعه تا پایان روز جمعه هم‌چنان جست‌وجو برای کالاهای تخفیف‌دار ادامه داشته است.

بیش از ۹۶ درصد ترافیک کمپین‌های جمعه‌ی سیاه، ترافیک کش شده بوده است؛ به این معنا که پاسخ‌دهی به کاربران پلتفرم‌هایی که از زیرساخت آروان استفاده می‌کرده‌اند، از طریق پاپ‌سایت‌های CDN آروان انجام شده است. هم‌چنین استفاده از ترافیک کش شده به معنای پاسخ‌دهی به کاربر از نزدیک‌ترین پاپ‌سایت و با سرعت بسیار بالاتر و تاخیر بسیار کم‌تری (حدود ۵۴ms) است که مستقیم کیفیت دسترسی کاربران نهایی این پلتفرم‌ها را بهبود می‌بخشد؛ به‌ویژه در چنین کمپین‌های پرترافیکی.

۱۳ میلیون کاربر آنلاین در جمعه‌ی سیاه

داده‌های تجمیعی CDN آروان‌کلاد نشان می‌دهد، در جمعه سیاه حدود چهارونیم میلیون آی‌پی یکتا از وب‌سایت‌های حاضر در این کمپین بازدید داشته‌اند که این عدد معادل حدود ۱۳ میلیون کاربر بوده است.

براساس این گزارش، حدود ۳۸ درصد کاربران کمپین‌های بلک فرایدی از اینترنت اپراتور همراه اول، حدود ۳۴ درصد از اپراتور ایرانسل و باقی کاربران از دیگر ISPها استفاده کرده‌اند.

هم‌چنین داده‌های نمودار زیر نشان می‌دهد که کاربرانی که با سیستم‌عامل اندروید کمپین‌های بلک فرایدی را دنبال کردند ۷۴ درصد از کاربران را تشکیل می‌دادند. ۱۹ درصد از کاربران IOS و ۴ درصد از کاربران ویندوز نیز از دنبال‌کنندگان تخفیف‌های جمعه بودند. کاربرانی که با تلفن همراه شخصی خود کمپین‌ها را بررسی می‌کردند ۳۳ درصد سامسونگی، ۱۹ درصد آیفون و باقی با دیگر موبایل‌ها چک می‌کردند. این نوع داده‌ها می‌تواند به توسعه‌دهندگان و صاحبان وب‌سایت‌ها کمک کند تا کمپین‌های آینده خود را متناسب با نیاز و استفاده کاربران بهبود و تغییر دهند.

پوشاک؛ مقام اول جست‌وجوی بلک فرایدی کاربران

امسال بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین مانند فروشگاه‌های پوشاک یا آرایشی-بهداشتی، ترافیکی نزدیک به پنج برابر بیش‌تر از هفته‌های پیش از بلک فرایدی را تجربه کرده‌اند.

در مقام دوم خرده‌فروشی‌ها -که مجموعه‌ی متنوعی از محصولات را عرضه می‌کنند- و خریدهای اعتباری، با ترافیک چهارونیم برابری قرار دارند؛ مقامی که برای پلتفرم‌های خرید اعتباری به‌عنوان بازیگر تازه‌نفس این عرصه، جالب توجه است.

فروشگاه‌ها مانند فروشگاه‌های وسایل الکترونیکی نیز کمی در این کمپین‌های بلک فرایدی شلوغ‌تر شدند، اما در مقابل سایت‌هایی مانند سایت‌های آموزشی تغییر متمایزی در کمپین جمعه از خود نشان ندادند و جامانده از رونق بلک فرایدی بودند.

به‌رغم اقبال رشد ترافیکی، باید توجه داشته باشیم که هم‌چنان پلتفرم‌هایی که به عرضه‌ی اقلام متنوعی می‌پردازند، نسبت به فروشگاه‌های تخصصی که آروان‌کلاد بررسی کرده است، بیش از ۷.۵ برابر ترافیک و بازدید کاربران را به خود اختصاص داده‌اند.

پی‌نوشت: داده‌های موجود از ترکیب داده‌های ترافیکی چند کسب‌وکار مختلف در چند دسته‌بندی متنوع است که به منظور تحلیل رفتار کاربران انجام شده است.

https://news.arvancloud.ir/fa/black-friday-1404/