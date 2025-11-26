  1. جامعه
دهقان: بسیج تجسم ارزش‌های انقلاب اسلامی است

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بسیج را «تجسم ارزش‌های انقلاب اسلامی» خواند و گفت: این نهاد حامل اهداف و آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی امروز چهارشنبه ۵ آذرماه، در مراسم گرامیداشت چهل و ششمین سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، در جمع فرماندهان و مسئولان پایگاه‌های مقاومت بسیج مجموعه‌های تابع بنیاد مستضعفان با اشاره به دستورهای اولیه امام خمینی (ره) برای تشکیل بسیج و ایجاد نهادهایی مانند کمیته امداد و بنیاد شهید گفت: این مجموعه‌ها برآمده از ذات انقلاب هستند و باید در جامعه نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: اگر عنوان بسیجی را بر فرد یا سازمانی می‌گذاریم، انتظار داریم تجسم ارزش‌هایی باشد که انقلاب اسلامی حامل آن بود.

رئیس بنیاد مستضعفان تأکید کرد: بسیجی‌بودن یک «عنوان» نیست بلکه «هویت» است و اعضای آن باید در رفتار و عملکرد خود نیز باورهایشان را نشان دهند و هر کس ما را می‌بیند باید عزم، تعهد و امید را در ما مشاهده کند.

دهقان ایمان را زمانی مؤثر دانست که به رفتار و اقدام تبدیل شود و گفت: از نگاه ما بسیجی‌ها معیار هستند؛ روحیه بسیجی مولد است و این روحیه می‌تواند به نور و روشنایی در جامعه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه پیوند با رهبری و ایفای نقش متناسب با شرایط، دو ویژگی اساسی بسیجی‌هاست، اظهار کرد: اگر این پیوند نباشد، بسیجی معنا ندارد.

رئیس بنیاد مستضعفان در بخش دیگری از سخنانش مأموریت بنیاد مستضعفان را «توانمندسازی محرومان» و «عمران و آبادانی روستاها» عنوان کرد و گفت: این نهاد باید مجموعه‌های اقتصادی خود را کارآمد اداره کند تا منابع لازم برای این مأموریت فراهم شود.‌

