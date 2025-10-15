به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تاکید بر حمایت از انجمنهای علمی کشور، گفت: ما همه امکانات مادی و معنوی خود را در اختیار انجمنهای علمی قرار میدهیم تا در هر دوره از رویداد «عصر امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در گردهمایی ملی انجمنهای علمی دانشجویی سراسر کشور با ابراز امیدواری از حضور پرشور انجمنهای علمی و دانشجویان و نخبگان سراسر کشور در سومین دوره مسابقه ملی و مساله محور راهی شو گفت: امید، آینده، عزم و اراده ساختن را در شما میبینم؛ انگیزههای بلند و همتهای سترگ برای ساختن و آبادانی کشور در چهره شما متجلی است.
وی افزود: اگر شما دانشجویان و انجمنهای علمی از ما به عنوان مسئولان کشور انتظاراتی دارید که البته به حق است، متقابلاً ما نیز مطالباتی از شما داریم که میتواند درست باشد. «راهی شو» مسیری از امکانات، ظرفیتها و وضعیت موجود کشور است که باید در این مسیر تیمها را شناسایی و با ایجاد شبکههای علمی و دانشگاهی به سمت افق روشن حرکت کند.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مسیر دانش را مهمتر از مقصد نهایی دانست و گفت: در طرح راهی شو باید ظرفیت روحی و روانی فرد و جامعه را به خدمت گیرید و با توان، شادابی و امید برای پذیرش هر ریسکی آماده باشد. باید با همت، اراده و توکل به خداوند متعال برای رسیدن به هدف از ظرفیتهای موجود بهره گیرید.
دهقان یادآور شد: این مسیر باید قابلیتساز باشد؛ به طوری که ظرفیتهای کار تیمی، مطالعه و آزمون را به ما منتقل کند. علاوه بر این، باید بتواند این قابلیتها را به ثروت، قدرت و جایگاه تبدیل کند، زیرا هنر این است که بتوانیم داشتههای خود را به دادههایی ارزشمند تبدیل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه امروزه تمامی مراکز صنعتی علاقمندند که از دانش انجمنهای علمی بهرهمند شوند و نظام جمهوری اسلامی نیز با همه توان از این سرمایهها حمایت و پشتیبانی میکند، ادامه داد: در سه دهه گذشته، دانشگاهها تحقیقات آموزشی و پژوهشی انجام میدادند اما امروز دانشگاه میخواهد نتایج تحقیقات و مطالعات خود را در اختیار جامعه قرار دهد.
دهقان با تاکید براینکه امروز در کشور فضای تسهیلگری ایجاد شده است، افزود: این فرصت بزرگی برای دانشجویانی است که انجمن علمی را یک نهاد، سازمان و تسهیلگر بدانند و یک خاصیت پایدار و هویت ماندگار پیدا کنند.
وی به انجمنهای علمی پیشنهاد کرد: یک بیانیه و مانیفست برای خود تعریف و تدوین کنید تا بتوانید براساس آن عمل کرده و یک نهاد کارآمد و موثر بسازید.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی یادآور شد: باید ارتباط دانشگاه و صنعت را فراتر از وضعیت کنونی در نظر گرفت؛ دانشگاهها نباید خود را به کارخانه، مراکز تولیدی و خدماتی محدود کنند، بلکحه هر انجمن متناسب با بازار خود نظام مسائل کشور را مورد توجه قرار داده و برای حل آن چاره اندیشی کنند.
دهقان تاکید کرد: ما میخواهیم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، خانه همه کسانی باشد که میخواهند نیازهای و مسائل این کشور را مرتفع کنند و در این مسیر همه امکانات مادی و معنوی خود را در اختیار آنان قرار میدهیم.
وی اضافه کرد: باید با هم میثاق و عهدی ببندیم که در هر دوره راهی شو، یک گام برای حل مشکلات کشور برداریم و یک مشکل نظام و کشور را مرتفع کنیم.
براساس این گزارش، در این مراسم، آئین رونمایی از شیوه نامه همکاری مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند با انجمنهای علمی دانشجویی سراسر کشور و سند مسائل و نیازهای فناورانه و تحقیق و توسعه صنایع و شرکتهای بنیاد مستضعفان با حضور هیأت مدیره مؤسسه دانشمند برگزار شد.
در رویداد راهی شو، دانشجویان و فارغالتحصیلان برتر سراسر کشور، در یک دوره زمانی و در قالب تیمهای مختلف، بر روی محورهای فناورانه مبتنی بر نیازهای تحقیق و توسعه صنایع کشور به رقابت میپردازند. هدف این رویداد، ایجاد بستری برای رشد، تجربهاندوزی و مشارکت نخبگان جوان در حل مسائل صنعتی کشور از طریق تشکیل هستههای فناور و متخصص است.
