به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان در همایش رونمایی از سامانه GIS ، بر لزوم تحول در مدیریت دارایی‌ها و تعامل با مردم تأکید کرد و گفت: در جاهایی که می‌توانیم برای مردم ارزش خلق کنیم، باید از ظرفیت‌ها استفاده شود.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره اضافه کرد: فرصت‌ها تکرارپذیر نیستند و زمان به نفع ما عمل نمی‌کند. بنابر این هرگز خود را در گرو یک انتظار نامشخص قرار ندهید.

دهقان با اشاره به تجربیات ناموفق در مشارکت‌ها، خواستار بازبینی تمام مدل‌های مشارکتی گذشته و استخراج یک "قرارداد تیپ" استاندارد شد.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به استان‌های اصفهان، البرز، گیلان، مازندران و گلستان به عنوان استان‌های اصلی دارای مسائل، خواستار تهیه برنامه اجرایی و زمان‌بندی مشخص برای بستن پرونده‌های این استان‌ها شد.

وی تأکید کرد: در مواجهه با احکام و مطالبات، انصاف و موازین شرعی را رعایت کنیم و از برخورد خشونت‌آمیز و سهل‌انگاری بپرهیزیم.