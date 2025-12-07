محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده استقرار جوی نسبتاً پایدار طی ۲۴ ساعت آینده در استان است.

وی افزود: طی این مدت با شکل‌گیری ناپایداری‌های موقتی، افزایش ابر و در برخی نقاط بارش و احتمال رعد و برق دور از انتظار نیست.

دادرس ادامه داد: از ظهر روز دوشنبه با نفوذ و تقویت تدریجی سامانه ناپایدار در منطقه، بارش‌ها به‌صورت متناوب، وزش باد، رعد و برق و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود و روند کاهش نسبی دما تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

پیش‌بینی دریایی سواحل استان گیلان

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین درباره وضعیت دریای خزر گفت: شرایط دریای خزر برای اغلب فعالیت‌های دریایی از اواخر وقت یکشنبه تا صبح پنجشنبه غالباً نامناسب پیش‌بینی شده است.