محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشههای هواشناسی نشاندهنده استقرار جوی نسبتاً پایدار طی ۲۴ ساعت آینده در استان است.
وی افزود: طی این مدت با شکلگیری ناپایداریهای موقتی، افزایش ابر و در برخی نقاط بارش و احتمال رعد و برق دور از انتظار نیست.
دادرس ادامه داد: از ظهر روز دوشنبه با نفوذ و تقویت تدریجی سامانه ناپایدار در منطقه، بارشها بهصورت متناوب، وزش باد، رعد و برق و احتمال تگرگ پیشبینی میشود و روند کاهش نسبی دما تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
پیشبینی دریایی سواحل استان گیلان
مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین درباره وضعیت دریای خزر گفت: شرایط دریای خزر برای اغلب فعالیتهای دریایی از اواخر وقت یکشنبه تا صبح پنجشنبه غالباً نامناسب پیشبینی شده است.
