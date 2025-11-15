محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پایشهای جوی استان گفت: امروز آسمان گیلان بهصورت کمی تا نیمهابری خواهد بود و در برخی مناطق، بهویژه در ساعات ابتدایی روز، مه و مهآلودگی مشاهده میشود.
وی افزود: انتظار داریم در طول روز، ابرناکی افزایش یابد و باد جنوبی در سطح استان بهویژه در ارتفاعات و دامنهها بهصورت موقتی اما شدید بوزد.
دادرس ادامه داد: در برخی نقاط استان نیز رگبارهای پراکنده همراه با احتمال رعد و برق دور از انتظار نیست.
وضعیت دریای خزر
مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به پیشبینیهای دریایی گفت: بر اساس تحلیل نقشههای دریایی، وضعیت دریای خزر طی روز دوشنبه برای برخی فعالیتهای دریایی با رعایت احتیاط مناسب ارزیابی میشود.
نظر شما