محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پایش‌های جوی استان گفت: امروز آسمان گیلان به‌صورت کمی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی مناطق، به‌ویژه در ساعات ابتدایی روز، مه و مه‌آلودگی مشاهده می‌شود.

وی افزود: انتظار داریم در طول روز، ابرناکی افزایش یابد و باد جنوبی در سطح استان به‌ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها به‌صورت موقتی اما شدید بوزد.

دادرس ادامه داد: در برخی نقاط استان نیز رگبارهای پراکنده همراه با احتمال رعد و برق دور از انتظار نیست.

وضعیت دریای خزر

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به پیش‌بینی‌های دریایی گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های دریایی، وضعیت دریای خزر طی روز دوشنبه برای برخی فعالیت‌های دریایی با رعایت احتیاط مناسب ارزیابی می‌شود.