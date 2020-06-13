تداوم افزایش دما در گیلان/ رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به الگوهای حاکم بر نقشه‌های هواشناسی، اظهار کرد: بررسی الگوها نشان دهنده تداوم استقرار هوای گرم و جریانات جنوبی در منطقه است.

وی با بیان اینکه بر همین اساس تا اواسط هفته جاری روند تدریجی افزایش دمای هوا در استان گیلان را شاهد خواهیم بود، افزود: برای امروز و فردا گاهی با عبور جریانات کم و بیش ناپایدار بویژه طی ساعات عصر و شب شرایط برای افزایش ابر و در بعضی نقاط رگبار و احتمال رعد و برق و احتمال تگرگ مهیا می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه برای عصر و شب امروز بارش‌های رگباری در پاره‌ای از نقاط استان به ویژه ارتفاعات پیش بینی شده است، گفت: بر اساس پیش بینی‌ها شدت این بارش‌ها در برخی ساعات بیشتر است.

وی در ادامه با بیان اینکه برای امروز (شنبه) آسمان اکثر نقاط استان صاف تا نیمه ابری، گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد جنوبی پیش بینی شده است، افزود: از بعد از ظهر و شب در بعضی نقاط رگبار و رعد و برق و وزش باد بویژه ارتفاعات و دامنه‌ها و احتمال بارش تگرگ پیش بینی شده است.

دادرس با اشاره به اینکه برای فردا (یکشنبه) نیز آسمان اکثر نقاط استان صاف تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر همراه با افزایش نسبی دما و وزش باد جنوبی پیش بینی شده است، گفت: روند تدریجی افزایش دما تا اواسط هفته جاری ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان گیلان ۳ تا ۷ درجه افزایش می‌یابد، ادامه داد: دریای خزر آرام و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

مدیر کل هواشناسی گیلان همچنین به صدور اطلاعیه کشاورزی نیز اشاره و تصریح کرد: با توجه به استقرار جریانات جنوبی و وزش باد احتمال آسیب به سازه‌ها وجود دارد و با توجه به افزایش دما از کشاورزی، باغداران، گلخانه داران، مرغداری‌ها، پرورش دهندگان ماهی خواسته شده تا تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

دادرس با اشاره به افزایش دمای هوا، تأکید کرد: کودکان، افراد سالخورده و دارای بیمارهای تنفسی، قلبی و عروقی از تردد غیر ضرور در ساعات گرم روز خودداری کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر آسمان شهر رشت مرکز استان گیلان صاف تا نیمه ابری، همراه با وزش باد جنوبی و احتمال رگبار و رعد و برق پیش بینی شده است، گفت: دمای هوای شهر رشت ۳۲ درجه سانتی گراد و بیشینه رطوبت نیز ۹۵ درصد است.